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16:38 | 19.09.2019

В Москве задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова

Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова задержала полиция у подъезда его дома, сообщил глава юридической службы фонда Вячеслав Гимади. Жданова задержали по ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение порядка организации или проведения публичного мероприятия), уточнил менеджер проектов ФБК Леонид Волков. Поводом стала «организация встреч с кандидатами летом». В ближайшее время Жданова доставят в Мещанский районный суд, передает «Ведомости».

Как напоминает ТК «Дождь», в конце августа на Ивана Жданова завели уголовное дело из-за отказа ФБК удалить из интернета расследование «Он вам не Димон» об имуществе премьер-министра Медведева.

© «Вечерние ведомости»

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