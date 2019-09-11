В десятках городов России проходят обыски у сотрудников штабов Алексея Навального

12:34 | 12.09.2019

В десятках городов России у сторонников Алексея Навального проходят обыски по делу об отмывании денег, сообщил его соратник Леонид Волков. Он считает, что цели обысков — «напугать и ограбить», передает forbes.ru.



Речь идет об обысках в таких городах, как Чебоксары, Екатеринбург, Нижний Новгород, Липецк, Казань, Хабаровск, Иркутск, Кемерово, Пенза, Оренбург, Курган, Саратов, Балаково, Новосибирск, Санкт-Петербург, Красноярск, Челябинск, Белгород, Томск, Краснодар, Тамбов, Ижевск, Тюмень, Воронеж, Мурманск, Омск, Владивосток.



По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии. В операции задействовано несколько сотен силовиков, добавил Волков. Глава международной правозащитной группы Агора Павел Чиков утверждает, что координаторов некоторых штабов увезли на допрос в следственный комитет, сообщает «Эхо Москвы».

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