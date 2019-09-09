Рэпер Тимати удалил клип о Москве, побивший рекорд по дизлайкам на YouTube

14:10 | 10.09.2019

Рэпер Тимати удалил клип о Москве после того, как он набрал почти 1,5 млн дизлайков на Youtube. Рэпер Гуф, совместно с которым был записан трек, извинился за видео.



По состоянию на утро понедельника ролик, опубликованный в День города, посмотрели более 5,2 млн человек. Видеозапись собрала более 1,4 млн дизлайков против 85 тыс. лайков. Для российского сегмента сайта это абсолютный антирекорд. В глобальном рейтинге с самым большим количеством дизлайков среди всего контента YouTube ролик занял 40-е место, сообщает РБК.



В треке артисты хвалили Собянина и осуждали протестные акции в Москве («В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги и не втираю дичь»), за что их обвинили в заказной агитации. Сам Тимати объяснил удаление тем, что не хотел «разозлить такое количество людей» и решил «не продолжать цеплять людей без повода». Рэпер Гуф выложил в инстаграме запись, в которой заявил, что его «развели и подставили», передает Новая газета.

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