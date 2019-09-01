14:01 | 2.09.2019

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе ушел в отставку. Он написал в фейсбуке, что в 2018 году его выдвинули на этот пост ради создания основной стратегии развития страны, сейчас он считает свою миссию выполненной.



Вместе с ним полномочия слагают все министры правительства. Окончательно кандидатура нового премьер-министра будет названа во вторник после заседания политсовета правящей партии «Грузинская мечта», отмечает lenta.ru.

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