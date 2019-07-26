Россия и мир
15:33 | 29.07.2019
Фото: скрин видео «Медиазоны»
По итогам акции протеста в Москве возбуждено первое уголовное дело
Официальной информации по поводу возбуждения уголовного дела пока нет. Однако как сообщает Baza, фигурантом уголовного дела возбужденного по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»), стал 48-летний Евгений Коваленко.
По данным следственных органов, во время митинга Коваленко, «руководствуясь мотивом политической ненависти», бросил мусорную урну в бойца Росгвардии Салиева.
«Формулировка дела такая: „…руководствуясь мотивом политической ненависти к представителям власти… применил насилие неопасное для жизни или здоровья в отношении бойца ОМОН… действующего в интересах общества и государства“», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Напомним, поводом для проведения несанкционированной акции протеста в Москве, которая продолжалась более семи часов, стал отказ ряду независимых кандидатов в регистрации на выборах в депутаты Мосгордумы. В числе «отказников» оказались: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин. Кроме того, накануне протестной акции у некоторых оппозиционеров прошли обыски, часть из них была задержана, но впоследствии отпущена. Поводом для задержаний, для большинства задержанных, являлись призывы к участию в несогласованной акции.
Отметим, что по оценкам полиции, в акции протеста 27 июля приняли участие около 3,5 тыс. человек. Однако по данным организаторов акции, в ней приняли участие около 10 тысяч человек. Расходятся цифры и по числу задержанных во время протестов. Так, по данным ГУ МВД РФ по Москве, во время несанкционированного мероприятия были задержаны 1 тыс. 74 человека, а вот по данным портала «ОВД-Инфо» — 1 тыс. 373 человека. Разница составляет почти 300 человек.
© «Вечерние Ведомости»
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