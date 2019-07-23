Политика Алексея Навального задержали во время утренней пробежки

12:39 | 24.07.2019

Политик Алексей Навальный сообщил, что его задержали у подъезда и доставили в отдел полиции по Даниловскому району. «Вышел сегодня побегать и купить жене цветов, у нее сегодня день рождения. Около подъезда маленький автобус с ОМОНом и меня задержали. Сейчас как дурак нахожусь в отделении полиции», — рассказал Навальный. Суть претензий к политику пока неизвестна. Предположительно, он задержан за призывы к участию 27 июля в несанкционированном массовом мероприятии у мэрии Москвы.

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