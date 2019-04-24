На официальном портале Фонда защиты национальных ценностей 25 апреля 2019 года было опубликовано сообщение о том, что сотрудники организации с лета 2018 года предупреждали власти Судана об угрозе военного переворота.Фонд неоднократно рекомендовал главе государства Омару аль-Баширу оперативно решить проблемы в социально-экономической сфере, пока не возникли предпосылки для военного переворота.Находящиеся в Судане российские политтехнологи два года анализировали риски и разрабатывали стратегии разрешения кризиса за счёт конкретных мер, в том числе в гуманитарной сфере. Предложения направлялись властям государства, но реакции не последовало.Правительство Судана игнорировало необходимые социально-экономические преобразования, что в конечном счёте привело к массовым акциям протеста и военному перевороту. Омар аль-Башир был отправлен в отставку и взят под домашний арест 11 апреля 2019 года. Установлено, что акции протеста подогревались извне. Российские политтехнологи обнаружили первые признаки иностранного вмешательства на демонстрациях в конце 2018 года.Фонд поясняет: уже тогда были видны внешние элементы воздействия на протестующих: представление «лидеров мнений» в оппозиции, спонсирование митингов и обеспечение информационного шума в западной прессе.Специалисты Фонда считают США, Великобританию и ряд других государств виновниками обострения социально-политической обстановки в Судане. Несмотря на стремление Запада создать марионеточное правительство в Судане, российским специалистам удалось добиться бескровной смены власти за счёт консультаций с переходным военным советом.Из-за этого на Фонд защиты национальных ценностей обрушилась лавина информационных атак. Так, американская компания CNN опубликовала сомнительное расследование, в котором связала работу российских политтехнологов с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным, обвинив в «попытках повлиять на политическую ситуацию в Судане». Фонд отмечает: «значительная часть представленных СМИ США «документов» сфальсифицирована».