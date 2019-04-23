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Россия и мир


13:42 | 25.04.2019

Социальную сеть Facebook могут оштрафовать на пять миллиардов долларов

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на американскую социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании.

Как напоминает Вести.ру, немногим более года назад компания Facebook признала, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном, из в США, были скомпрометированы и ошибочно переданы компании Cambrige Analitica. По данным СМИ, эта компания использовала технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в Интернете и сотрудничала с Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании.

© «Вечерние Ведомости»

 


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