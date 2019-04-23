Социальную сеть Facebook могут оштрафовать на пять миллиардов долларов

13:42 | 25.04.2019

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на американскую социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании.



Как напоминает Вести.ру, немногим более года назад компания Facebook признала, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном, из в США, были скомпрометированы и ошибочно переданы компании Cambrige Analitica. По данным СМИ, эта компания использовала технологии глубинного анализа данных для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в Интернете и сотрудничала с Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании.