В Шри-Ланке прогремел восьмой взрыв. Количество жертв превысило 180 человек

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Восьмой взрыв прогремел на Шри-Ланке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.Взрыв произошел в жилом комплексе в Дематагоде, пригороде столицы страны. Вслед за этим поступило сообщение о возможном взрывном устройстве в соседнем здании, полиция проводит проверку, пишет агентство со ссылкой на телеканал News 1st.Напомним, первые шесть взрывов прогремели во время празднования католической Пасхи в пятизвездочных отелях Коломбо и трех церквях в городах Котахена, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — около зоологического сада в Дехивале.Ссылаясь на свои источники издание Daily Mirror заявило, что речь может идти о терактах, устроенных террористами-смертниками.К настоящему моменту, по данным полиции, общее число жертв превысило 180 человек, ещё более 500 человек пострадали. Среди погибших 35 иностранцев, в частности, граждане США, Британии и Нидерландов, об этом сообщило агентство Франс Пресс.По предварительным данным, российских туристов среди погибших или пострадавших нет, сообщили РИА Новости в посольстве России в Шри-Ланке. У здания дипмиссии усилили охрану, отметил собеседник агентства.