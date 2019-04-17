Писателя Дмитрия Быкова доставили в московскую клинику из Уфы

14:30 | 19.04.2019

Писатель Дмитрий Быков доставлен в московскую клинику из Уфы. Всё прошло штатно, написала в Фейсбуке его супруга Ирина Лукьянова. Состояние Быкова оценивается, как тяжёлое, но стабильное, передает «Эхо Москвы».



16 апреля Дмитрий Быков почувствовал себя плохо на борту самолета, выполнявшего рейс Екатеринбург - Уфа. В Уфу он летел на встречу с читателями. После посадки самолета в Уфе Быков был госпитализирован, напоминает «Интерфакс».