Российского актера Александра Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле

15:54 | 17.04.2019

Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.



Один из пассажиров рейса разместил в Instagram видеоролик, на котором запечатлен Панкратов-Черный. Актер просит прощения за задержку рейса, объясняя, что, как обладатель билета бизнес-класса, попросил у бортпроводника 100 грамм водки, но получил отказ. «Мальчик… сказал, что я адекватно себя не веду, что я пьяница и алкоголик, и просит задержать самолет. Я прошу у вас прощения», — говорит Панкратов-Черный. После этого артист был высажен из самолета.