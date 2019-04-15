Петр Порошенко согласился провести дебаты на условиях Владимира Зеленского

15:31 | 17.04.2019

Президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с оппонентом по предвыборной гонке Владимиром Зеленским на заявленных последним условиях. Стороны встретятся на стадионе «Олимпийский» 19 апреля в 19:00 (совпадает с мск), сообщил штаб главы государства в Facebook, передает iz.ru.



До этого команды кандидатов в президенты Украины заключили трехстороннее соглашение с НСК «Олимпийский» относительно дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского 19 апреля.



Перед вторым туром, согласно опросам, за Владимира Зеленского готовы проголосовать72,2%, за Петра Порошенко – 25,4%, отмечает Взгляд.