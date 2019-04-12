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Россия и мир


 

10:28 | 17.04.2019

По данным СМИ, Трамп решил выслать дипломатов РФ в 2018 году только после разговора с главой ЦРУ

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел. Об этом пишет The New York Times.

New York Times указала, что после инцидента в Солсбери, где были госпитализированы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, Трамп выступал против решительных мер в отношении России. Утверждается, что президент даже «симпатизировал идее наказывать предателей» и считал отравление обычной частью шпионских игр.

По информации осведомленных источников издания, официальные лица пытались показать Трампу, что Скрипали не являются единственными жертвами нападения. Так, Хаспел показала фотографии маленьких детей, предоставленные британским правительством, госпитализированных якобы после отравления нервно-паралитическим препаратом "Новичок". Кроме того, она показала фотографию уток, которые, по словам британских чиновников, были непреднамеренно убиты "небрежной работой российских оперативников".

В результате Трамп долго разглядывал фотографии, а под конец совещания согласился с необходимостью выслать сотрудников российского посольства.

© «Вечерние Ведомости»

 


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