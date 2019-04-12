Россия и мир
10:28 | 17.04.2019
По данным СМИ, Трамп решил выслать дипломатов РФ в 2018 году только после разговора с главой ЦРУ
New York Times указала, что после инцидента в Солсбери, где были госпитализированы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, Трамп выступал против решительных мер в отношении России. Утверждается, что президент даже «симпатизировал идее наказывать предателей» и считал отравление обычной частью шпионских игр.
По информации осведомленных источников издания, официальные лица пытались показать Трампу, что Скрипали не являются единственными жертвами нападения. Так, Хаспел показала фотографии маленьких детей, предоставленные британским правительством, госпитализированных якобы после отравления нервно-паралитическим препаратом "Новичок". Кроме того, она показала фотографию уток, которые, по словам британских чиновников, были непреднамеренно убиты "небрежной работой российских оперативников".
В результате Трамп долго разглядывал фотографии, а под конец совещания согласился с необходимостью выслать сотрудников российского посольства.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
11:04 | 17.04.2019
Непогода в Зауралье задержится. ГИБДД просит водителей быть внимательнее
10:55 | 17.04.2019
В Ирбите подтоплены территории 26 домов
10:22 | 17.04.2019
Екатеринбургские театры получили три «Золотые маски»
09:58 | 17.04.2019
Блокадники, живущие на Урале, получили возможность бесплатно ездить в Санкт-Петербург
09:35 | 17.04.2019
В Свердловской области начался пожароопасный сезон
09:20 | 17.04.2019
В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре
21:04 | 16.04.2019
Часть Шефской улицы в Екатеринбурге перекроют из-за ремонта водопровода
20:50 | 16.04.2019
В Екатеринбурге на параде Победы впервые будет исполнен плац-концерт
20:39 | 16.04.2019
В Свердловской области введут дополнительные электрички на лето
19:45 | 16.04.2019
ИГЖН Пермского края в апелляции ФАС России защитила жителей 95 домов Перми от управляющих компаний-клонов
19:41 | 16.04.2019
Свердловская железная дорога инвестирует 13,7 млрд рублей в модернизацию участка Пермь – Соликамск
19:23 | 16.04.2019
В Прикамье станут активнее привлекать подростков к занятиям спортом
18:48 | 16.04.2019
Екатеринбургского бизнесмена приговорили к семи годам колонии за ущерб в 253 млн рублей
18:23 | 16.04.2019
Из-за репетиций Парада Победы в Екатеринбурге изменится схема движения десяти автобусов
18:17 | 16.04.2019
Уральцам предлагают стать донорами костного мозга
17:59 | 16.04.2019
Коркинский разрез стал меньше дымить
17:18 | 16.04.2019
Три дороги в Добрянском районе отремонтируют в рамках нацпроекта
17:00 | 16.04.2019
Две екатеринбурженки похитили у банка 18 млн рублей
16:29 | 16.04.2019
«Спецавтобаза» не собирается оспаривать тариф на вывоз мусора
16:23 | 16.04.2019
Энергетики начинают перекладку тепловых сетей в Перми
16:11 | 16.04.2019
Около 6,5 тысяч человек отдали часть зарплаты на заботу о детях-сиротах в больницах
16:06 | 16.04.2019
Свердловчанам разрешили собирать мох и камыш
16:05 | 16.04.2019
Прикамцев предупреждают о фальсифицированной икре
15:46 | 16.04.2019
Свердловская ГИБДД предупреждает о возможном ухудшении дорожных условий из-за снегопадов
15:11 | 16.04.2019
В зауральском поселке пьяный водитель протащил по земле зацепившегося за автомобиль сотрудника ДПС
14:47 | 16.04.2019
Служба по техническому и экспортному контролю РФ представила в Перми законопроект по защите информации
14:45 | 16.04.2019
Владимир Дмитриев назначен председателем Свердловского облсуда
14:32 | 16.04.2019
Министр ЖКХ Свердловской области считает, что переход на новую систему обращения с отходами прошел безболезненно
14:22 | 16.04.2019
Школьная баскетбольная лига «Калий Баскет Юниор» завершила сезон