Актер Алексей Панин назвал россиян самыми злыми людьми в мире

16:57 | 2.04.2019

Актер Алексей Панин у себя в инстаграме раскритиковал жителей России за злобу. По его словам, когда-то он был шокирован реакцией соцсетей на смерть Натальи Крачковской. «Было огромное количество гадостей. Откуда столько злости!!! Злости к человеку, которого ты даже не знаешь и который не сделал тебе ничего плохого! Такого нет нигде в мире!» — цитирует артиста РИА «Новости».



Панин также напомнил о девочке Ксюше с пороком сердца, репост о помощи которой он опубликовал ранее. «Они оставляют сотни тупых комментариев , а глядя в глаза умирающей девочки, которой нужна помощь, делают вид, что их это не касается! Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя», — резюмировал он.