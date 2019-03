В США шутка геймера привела к гибели человека, и обеспечила ему 20-летний срок

13:27 | 30.03.2019

Фото: m24.ru

В США вынесен приговор 26-летнему геймеру Тайлеру Баррису, которого судили за множество ложных звонков властям, один из которых привел к смерти человека. Об этом, со ссылкой на издание New York Daily News, сообщает РенТВ.



В 2017 году Баррис решил пошутить над полицейскими, а заодно и над своим соперником по игре. Позвонив в полицию, он сообщил о том, что убил человека и ещё двоих держит в заложниках. При этом мужчина назвал адрес дома, в котором, как ему казалось, жил его соперник по игре Call of Duty. Однако он перепутал адреса, и полицейские направились к совершенно другому дому, где при штурме здания застрелили ни в чем неповинного жителя указанного геймером дома.



Барриса вычислили и задержали. После чего, как уточняет New York Daily News, в ходе разбирательств выяснилось, что это была далеко не единственная «шутка» геймера, он признал вину ещё по 51 обвинению о ложных звонках по разным поводам. Оценив неоднократные «шутки» весельчака, суд назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы.