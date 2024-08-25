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Иномарка в Нижнем Тагиле отправила одного пешехода в больницу, другого — в морг
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сегодня, 30 августа, в Нижнем Тагиле случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Помимо погибшего есть и тяжело раненный.
Дорожный инцидент произошёл ранним утром, в 06.50. Ехавший по нижнетагильской улице Индустриальная автомобиль марки «Фольксваген» неожиданно выехал с проезжей части на тротуар, сбив двух пешеходов. Остановилась иномарка только на газоне, увязнув в кустах.
Один из пешеходов, оказавшийся на пути следования взбесившейся машины, получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй теперь находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила пытаются установить причины произошедшего. Начато расследование следственно-оперативной группой ОВД. Предварительная версия не содержит конкретики и звучит как «водитель не справился с управлением».
Дорожный инцидент произошёл ранним утром, в 06.50. Ехавший по нижнетагильской улице Индустриальная автомобиль марки «Фольксваген» неожиданно выехал с проезжей части на тротуар, сбив двух пешеходов. Остановилась иномарка только на газоне, увязнув в кустах.
Один из пешеходов, оказавшийся на пути следования взбесившейся машины, получил травмы, несовместимые с жизнью. Второй теперь находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Сотрудники Госавтоинспекции Нижнего Тагила пытаются установить причины произошедшего. Начато расследование следственно-оперативной группой ОВД. Предварительная версия не содержит конкретики и звучит как «водитель не справился с управлением».
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