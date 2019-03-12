В Екатеринбурге состоялась встреча с отцом Магомеда Нурбагандова, убитого боевиками в Дагестане

14 марта в Екатеринбурге в историческом мультимедийном парке «Россия-Моя история» состоялась встреча с Нурбагандовым Нурбагандом Магомедовичем - отцом Героя Российской Федерации лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова.Отец Магомеда рассказал про своего сына, каким он был: «… на Кавказе своих сыновей особо не хвалят, но на таких примерах нужно воспитывать нашу молодежь! Он рос таким же мальчиком как вы: смышленым, так же ходил в школу и окончил ее с золотой медалью, ходил на спортивные секции, был активистом. Но так получилось, что он начал с золотой медали свою жизнь, золотой медалью ее и закончил. Он был очень мужественный, но я ему всегда говорил: доказывать безоружному свою мужественность тем, кто до зубов вооружен бесполезно, они этого не поймут…»Но мужественность этого парня все-таки была доказана террористам ценой своей жизни. Он не стал выполнять их указы, а гордо ответил: «Работайте, Братья!». После чего был убит.В завершении своей речи Нурбаганд Магомедович выразил слова благодарности к организатору этой встречи, Президенту Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма», члену общественной палаты Свердловской области Сергею Павленко, а также поблагодарил всех присутствующих и призвал ценить поддержку близкого.В этой встрече принимал участие полковник запаса, герой Российской Федерации Султангабиев Серик Газисович, который выразил слова благодарности отцу Магомеда: «Магомед перед смертью не предал свою Родину, свои традиции».Гордость за Магомеда берет и Президента Уральской Ассоциации «Центра этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» Сергея Павленко, который также выразил слова благодарности Нурбаганду Магомедовичу: «Это герой! Его слова «Работайте, Братья» обращены не только к правоохранительным структурам, но и ко всем нам. Нужно работать над собой, любить свою родину, своих близких».На этой встрече присутствовали и ребята молодого поколения, которые на реальном примере увидели серьезную угрозу терроризма и уяснили, что работа в правоохранительных органах — это не только звания, престиж, уважение, ответственность, но и работа, где рискуют ценой собственной жизни защищать интересы страны и перед лицом смерти оставаться мужественным. Именно таким и был лейтенант полиции Магомед Нурбагандов.