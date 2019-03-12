В Екатеринбурге задержали организатора занятия проституцией

11:59 | 14.03.2019

фото: rus.tvnet.lv

В Кировский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ранее судимого 27-летнего жителя Верхней Пышмы, обвиняемого в организации занятия проституцией. Уральцу, уже имеющему судимость за имущественные преступления и хранение наркотиков, на этот раз грозит до пяти лет лишения свободы.



По версии следствия, противозаконная деятельность в сфере интимных услуг осуществлялась с сентября по декабрь 2018 года. Обвиняемый создал в одном из мессенджеров группу, в которую приглашал девушек, согласившихся оказывать интимные услуги.



«Около трети суммы, полученной с каждого «заказа», передавалась администратору заведения (например, сауны) в качестве благодарности за выбор именно их услуг. Половину от оставшейся суммы получала сама «жрица любви». Фиксированная сумма шла на оплату работы водителя. Остальным, как полагают правоохранители, организатор распоряжался по своему усмотрению», - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.



Факт занятия проституцией был выявлен в сауне в Пионерском микрорайоне в ходе «контрольной закупки». Двух девушек привлекли к административной ответственности за оказание интимных услуг. После этого удалось выйти на организатора.