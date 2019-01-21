Названы лауреаты литературной премии имени Бажова

В Свердловской области стали известны лауреаты Всероссийской литературной премии имени П.П. Бажова. В этом году награды за литературную деятельность получили:Отметим, что перед церемонией поэты, писатели и критики возложили цветы к могиле Павла Бажова на Ивановском кладбище.