Уральский маньяк Алексей Фалькин приговорен к пожизненному лишению свободы

11:38 | 12.10.2018

ural.kp.ru

Свердловский областной суд приговорил уральского маньяка Алексея Фалькина к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Мужчина признан виновным в ряде особо тяжких преступлений, в том числе убийствах и изнасилованиях.



«В ходе судебного следствия государственный обвинитель представил доказательства того, что подсудимый в период с 2014 по 2017 год совершил ряд преступлений различной тяжести, в том числе особо тяжкие, в отношении 7 потерпевших, в том числе 2 несовершеннолетних», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как отметили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, обвиняемый нападал он на ранее незнакомых женщин и девушек, которых встречал в темное время суток в малолюдных местах. Злоумышленник угрожал им убийством, применял физическое насилие, используя ножи и отвертку.



Последнее преступление Фалькина — убийство 30-летней Ирины Вахрушевой в Верхней Пышме. Напомним, что 15 апреля 2017 года женщина вышла из своей квартиры и направилась к подруге. По дороге на нее напал мужчина: он потащил ее к подвалу, где изнасиловал и убил, а труп вывез и закопал в лесу.



Отмечается, что в настоящее время в отношении Фалькина расследуется еще несколько уголовных дел аналогичного характера.



Подсудимый в целом признал свою вину, но заявил, что страдает психическим заболеванием и нуждается в лечении в психиатрической больнице, однако мужчину признали вменяемым.



«Члены комиссии экспертов, проводивших в отношении Фалькина психолого-психиатрическую экспертизу, пришли к единодушному выводу, что фигурант вменяем, мог и может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в применении к нему принудительных мер медицинского характера не нуждается», — говорится в сообщении.



Кроме пожизненного лишения свободы, с подсудимого в пользу родственников погибших взыскано 3,4 млн рублей. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу.



Из неофициальных источников известно, что до 2013 года обвиняемый работал в МЧС, в 2013–2015 годах находился в местах лишения свободы за изнасилование, а в 2015 году был условно-досрочно освобожден. На момент задержания мужчина работал токарем в Екатеринбурге.