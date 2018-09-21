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16:24 | 25.09.2018
Фото: Пресс-служба УГМК
Музей автомобильной техники УГМК собирает фотокарточки для формирования экспозиции
На протяжении XX века постоянно возрастала роль автомобиля и автотранспорта в жизни любой советской семьи. С автомобилями, автобусами, грузовиками связано множество разных воспоминаний и впечатлений. Фотографии любимых автомобилей бабушек и дедушек, поездки в санатории, дома отдыха и просто на природу, на которых изображены семейные авто, экскурсионные автобусы, а так же грузовые автомобили, на которых работали главы семейств, бережно хранятся в семейных архивах.
Сегодня Музей автомобильной техники «XX век АВТО» даёт возможность всем желающим увековечить их не только в домашних альбомах, но и в экспозициях музея.
Нас интересуют фотографии, на которых:
• Изображен автомобиль, мотоцикл, грузовик, автобус.
• Транспорт занимает ключевое место в сюжете кадра или является фоном для фотосъемки.
Необходимо, чтобы фотографии были:
• Не моложе 1980-х гг. (Примем также особо интересные фотографии более позднего периода).
• Атрибутированы, то есть имелись хотя бы базовые сведения о периоде и месте съемки.
Просим всех, у кого есть такие фотографии, поделиться ими. Для этого необходимо:
1. Самостоятельно принести отпечатки или негативы в музей, или передать иным другим способом, мы сделаем их скан-копию и обязательно вернём вам обратно.
2. Можно отправить нам на адрес autougmk@yandex.ru отсканированные на планшетном сканере фотографии с разрешением не менее 300 dpi (600 DPI для снимков менее 10 см по длинной стороне).
3. Оставить свои контактные данные и дать согласие на использование снимков в экспозиции музея.
Фотографии планируется использовать для оформления экспозиции: макетов фотопечати и в мультимедийных инсталляциях.
Особенно интересно было бы увидеть снимки, где изображены:
• автомобили начала 20 века в нашей стране;
• советский серийный и экспериментальный автопром довоенного периода (АМО, НАЗ (ГАЗ), ЗИС, КИМ, ЯГАЗ, НАТИ);
• фотографии трофейных автомобилей, как в период ВОВ, так и послевоенный период в СССР;
• советский серийный и экспериментальный автопром послевоенного периода до 1960 года;
• советский автоспорт и мотоспорт до 1960 года.
Интересуют как семейные карточки с автомобилем, так и фото машин в различной обстановке.
Любые вопросы предлагаем отправлять на адрес autougmk@yandex.ru, мы обязательно вам ответим.
© «Вечерние Ведомости»
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