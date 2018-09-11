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22:48 | 13.09.2018

На фото - Ксения Безуглова

В уральской столице состоится конкурс красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья

В Екатеринбурге состоится конкурс красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс Цивилизация Урал». Организатором конкурса выступает Благотворительный Фонд Ксении Безугловой «Возможно Все». Ксения Безуглова является доверенным лицом Президента РФ по делам инвалидов, Мисс Мира среди девушек-колясочниц. Конкурс будет проходить при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области.

В конкурсе участвуют девушки от 20 до 45 лет с ограниченными физическими возможностями.

Прием заявок уже стартовал 12 сентября, и будет длиться до 20 сентября. 21-22 числа в Областном центре реабилитации инвалидов состоится кастинг участниц.

Согласно программе конкурса, 25 сентября состоится встреча участниц и сопровождающих их команд - фотографов, парикмахеров, визажистов, стилистов. Также в течение нескольких дней будут проходить мастер-классы по деловому этикету, дефиле, фотопозированию, актерскому мастерству и другим, на которых будут готовить участниц к финалу конкурса, который состоится 17 октября.

На финале будет присутствовать Ксения Безуглова, основатель фонда «Возможно Все». В финале будет выбрана «Мисс Цивилизация Урал – 2018», которая впоследствии примет участие во Всероссийском конкурсе «Мисс Цивилизация».

По словам организаторов конкурса, целями его проведения к являются формирование в обществе позитивного отношения к людям с инвалидностью, социальная интеграция девушек с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), привлечение внимания общественности к вопросу необходимости создания доступной среды, создание условий для профессиональных и личностных достижений людей с ОВЗ и другие.

© «Вечерние Ведомости»

 


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