Сотрудники таможни на Урале выявили бутики, незаконно торгующие брендовой одеждой

18:10 | 11.05.2018

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ России и сотрудниками Уральской оперативной таможни по факту выявления в Екатеринбурге схемы незаконного ввоза брендовой одежды под видом ниток и тканей, были установлены конечные получатели продукции.



«Должностными лицами Тюменской таможни зафиксированы факты реализации на территории Тюменской и Курганской областей незаконно ввезенных на территорию Евразийского экономического союза товаров. Предприниматели закупали у логистической компании, которая выполняла функции посредника, товар по более выгодным ценам, получая тем самым незаконные конкурентные преимущества перед добросовестными участниками рынка», — сообщили veved.ru в пресс-службе Уральского таможенного управления.



Сотрудники ведомства провели проверки в отношении трех фирм, две из которых ведут бизнес в Тюмени, одна — в Кургане. В рамках проверок у предпринимателей не нашлось документов, подтверждающих законность нахождения товаров на реализации. В результате юридические лица в добровольном порядке задекларировали товары с уплатой в бюджет более 1 млн 200 тысяч рублей.



Бизнесмены из Тюмени узаконили больше 1000 изделий европейского происхождения различных торговых марок.



Курганские предприниматели подали декларации на 850 единиц различных предметов одежды: от рубашек до пальто, с уплатой в бюджет около 600 тысяч рублей. Более 100 единиц текстильных изделий в связи с отказом проверяемых лиц от декларирования будет изъято таможней и передано в территориальное подразделение Росимущества для последующей реализации в установленном порядке.



В ведомстве для компаний, осуществляющих закупки на отечественной территории, напоминают, что не только лица, фактически ввозившие на территорию РФ товары, должны соблюдать закон. Оптовые покупатели при приобретении продукции для последующей реализации должны проверять факт ее законного нахождения на таможенной территории Евразийского экономического союза.