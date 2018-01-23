«Нужна золотая середина». Девелоперы прокомментировали инициативу об отмене первоначального взноса по ипотеке для молодых семей

14:20 | 24.01.2018

Свердловские девелоперы неоднозначно отнеслись к инициативе представителей Молодежного парламента при Госдуме, которые предложили отменить первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей. Изменения должны позволить молодым семьям приобретать жилье уже сегодня, а не ждать несколько лет, пока смогут накопить первоначальный взнос, считают молодые политики.



В Свердловской области застройщики к подобным предложениям относятся с настороженностью.



Заместитель генерального директора компании «AVS Девелопмент» (коттеджный поселок Николин Ключ, ЖК «Монте Кристо», клубный дом «Кристалл» и др.) Анастасия Дударева отметила, что программы с первоначальным взносом хороши тем, что покупатели недвижимости вносят собственные средства и хорошо просчитывают все риски по ипотечному договору. Когда взноса нет, то некоторые категории людей оценивают риски недостаточно взвешенно.



«Интересно рассмотреть не отмену первоначального взноса, а скорее его снижение, чтобы больше стимулировать людей на ответственный подход. По опыту работы могу сказать, что комфортный для покупателя взнос — это 10 % от суммы, по специфическим продуктам — 15 %. Молодые семьи, как правило, берут 1–2-комнатную квартиру, взнос составляет около 300–400 тысяч рублей. Сумма достаточно подъемная, платеж порядка 20 тысяч рублей в месяц. Если первоначальный взнос убрать, то банки могут увеличить процентную ставку, вырастет ежемесячный платеж. Насколько это будет для всех подъемно? Нужна золотая середина», — выразила свое мнение Анастасия Дударева.



По её словам, в каких-то случаях отмена первоначального взноса — это необходимость в силу жизненных обстоятельств, поэтому здесь стоит подходить скорее индивидуально, а не массово.