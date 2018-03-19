Компании, работающие над проектом «Северный поток — 2», могут попасть под санкции США

12:38 | 21.03.2018

США могут ввести санкции против компаний, работающих с «Северным потоком — 2», рассказала на пресс-брифинге представитель Госдепа Хизер Нойерт.



«Мы ясно говорили, что компании, которые участвуют в работах, связанных с предназначенными для экспорта энергоносителей трубопроводами, могут подвергнуться санкциям в рамках CAATSA (закона о противодействии противникам США посредством санкций)», — сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о позиции Вашингтона по «Северному потоку — 2».



Как напоминает РИА «Новости», проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком».