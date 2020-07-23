Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев провел первые перестановки в руководстве региона

10:39 | 24.07.2020

Первые кадровые перестановки произвел врио губернатора Хабаровского края Дегтярев. "Из администрации ушел первый заместитель председателя правительства Владимир Хлапов, его заявление я удовлетворил. На его место будет назначен Александр Александрович Никитин, это руководитель аппарата комитета, который я возглавлял в Госдуме", — написал Дегтярев своем аккаунте в Instagram.



Также Дегтярев рассказал, что ожидает заявление об уходе от первого заместителя председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Юрия Золочевского. «Его мы тоже удовлетворим», — сказал Дегтярев. Он отметил, что заявление идет по почте из Москвы, передает РБК.



Также заявление на увольнение написал советник бывшего губернатора Хабаровского края Захар Синяговский.

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