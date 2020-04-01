Из больницы в Коммунарке за последние сутки выписали более 30 человек

12:02 | 1.04.2020

Фото: rg.ru

Из медицинского центра в Коммунарке в Москве за последние сутки выписаны 35 пациентов. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.



«За сутки [в больницу] поступило 26 [пациентов], выписано 35. Состоит на лечении 306 [пациентов]», – говорится в сообщении.



Проценко также добавил, что с диагнозом «пневмония» в больнице находится 209 человек, а с подтвержденной коронавирусной инфекцией – 153 человека.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»