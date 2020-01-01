Жена Коби Брайанта Ванесса впервые высказалась после гибели мужа и дочери

16:17 | 30.01.2020

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны, передает russian.rt.com. Она поблагодарила в Instagram людей, которые поддержали их после авиакатастрофы, в результате которой погибли девять человек.



«Мои девочки и я хотим поблагодарить миллионы людей, которые проявили поддержку и любовь в это ужасное время. Спасибо за все молитвы. Мы определенно нуждаемся в них», — написала Ванесса, добавив, что ее семья разделяет горе тех семей, которые тоже потеряли своих близких, передает РБК.



«Невозможно представить жизнь без них. Но мы просыпаемся каждый день, пытаясь продолжать, потому что Коби и наша малышка Джиджи светят нам, чтобы озарить путь. Наша любовь к ним бесконечна, и это неизмеримо. Я просто хотела бы обнять, поцеловать и благословить их. Иметь их здесь, с нами, навсегда», — также говорится в сообщении.



Напомним, вертолет потерпел крушение 26 января, в районе города Калабасас, расположенного в округе Лос-Анджелес. В нем кроме знаменитого спортсмена находилась одна из его дочерей, Джианна, и еще семь человек. Все они погибли. Помимо жены, у Коби Брайанта осталось еще трое дочерей: 17-летняя Наталья, 3-летняя Бьянка и 7-месячная Капри.

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