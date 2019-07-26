Если в полицию летят бутылки – это уже не мирная акция: Соловьев осудил митинг оппозиционеров в Москве

00:44 | 29.07.2019

Фото: REGNUM

Накануне в Москве прошел несанкционированный митинг, организованный так называемыми оппозиционерами Ильей Яшиным, Любовью Соболь, Дмитрием Гудковым и другими. Поводом для протестной акции стал недопуск вышеперечисленных либералов к выборам в Мосгордуму из-за большого числа нарушений, в числе которых и фальсификация подписных листов.



Получив сведения о готовящихся провокациях, правоохранители серьезно подготовились к мероприятию. Центр города был предварительно перекрыт, что нарушило планы многих горожан отдохнуть в выходной день. Правда, разозлились москвичи вовсе не на это, а на сам факт проведения несанкционированного митинга. Телеведущий Владимир Соловьев рассказал об этом в беседе с журналистами издания «Слово и Дело».



По его мнению, горожан разозлили люди, которые тащили в места массовых беспорядков совсем юных подростков. Разозлили и те, кто специально приезжал в Москву ради мероприятия, а таких оказалось очень много. В Сети об оппозиционерах крайне негативно отзывались из-за того, что все оказалось перекрыто, и движение в субботний день было крайне затрудненным.



Также журналист опроверг утверждения, что митинг был мирным. По данным СМИ, есть доказательства многочисленных провокаций со стороны пикетирующих. К примеру, в полицию кидались кусками асфальта, распыляли баллоны со слезоточивым газом, а одному сотруднику ушибли ногу, швырнув в него урну. Соловьев отметил, что наши правоохранители вели себя крайне сдержанно, ведь в любой другой стране подобного поведения не терпят, а сразу разгоняют, причем крайне жесткими методами.



Попытки журналистов взять короткие интервью не увенчались успехом – опрошенные даже не были знакомы с московской повесткой. Значительная часть задержанных оказалась из других регионов страны и не имела никакого отношения к столице.



Экономист и политолог Александр Дудчак, в свою очередь, рассказал о том, как оппозиционеры собирают людей на митинги. «Массовка» получает возможность посетить Москву и еще денег за это получить. Также происходило и в Киеве в 2013 году, отмечает Соловьев. Люди, принимающие участие в подобных мероприятиях, обычно очень далеки от политики и не особенно придают значение своим поступкам.



Соловьев напомнил и про митинг 20 июля. По его мнению, экс-кандидаты изо всех сил старались привести больше народу, чем было на Сахарова. Однако этого сделать не удалось. И это при смешных цифрах в 12 тысяч человек. Для сравнения, в тот же день на мероприятие в парке Горького собралось 78 тысяч человек.



Недопущенные кандидаты отрабатывали старую схему – не пройти на выборы и раздуть из этого скандал. Многие из них говорили, что их не пропустили по «надуманным» причинам. Однако, по данным СМИ, Соболь даже образование юриста не помогло правильно заполнить документы, а количество брака, в том числе «мертвых душ», в подписных листах многих кандидатов значительно превысило допустимую норму.



«Им не надо было никакой законной акции, Навальному надо было отработать», - подытожил Соловьев.



Он считает, что единственной целью прошедшего митинга были «удачные» кадры задержания, пробитых голов и прочих проявлений «кровавого режима». Только полиция на самом деле присутствует для того, чтобы народ не вышел на улицу и не показал этим бастующим, что в действительности о них думает.

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