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Россия и мир


17:19 | 23.08.2018

Джордж Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров

В рейтинге самых высокооплачиваемых актеров, опубликованном Forbes, в 2018 году лидирует Джордж Клуни с заработком в $239 млн. Он уже два года не снимался в кино, а прибыль получил от продажи своей компании Casamigos Tequila, передает РБК.

На второй строчке оказался Дуэйн Джонсон, известный как Скала, — он заработал 124 миллиона долларов. Замыкает тройку Роберт Дауни — младший с 81 миллионом долларов.

В рейтинг также попали Адам Сэндлер ($39,5 млн), Джеки Чан ($45,5 млн) и Уилл Смит ($42 млн), а также звезды Болливуда Салман Кхан ($38,5 млн) и Акшай Кумар ($40,5 млн).

© «Вечерние Ведомости»

 


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