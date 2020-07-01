Спасатели попросили уральцев не купаться в грозу

16:29 | 21.07.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области предупредили уральцев об опасности купания в водоемах во время грозы.



Спасатели напомнили, что наибольшую опасность во время грозы представляет удар молнии в человека. Это может привести к трагическим последствиям. Если гроза застала человека в водоеме, то ему следует сразу же выбраться оттуда.



Перед поездкой на природу сотрудники МЧС рекомендуют уральцам уточнить прогноз погоды и в случае приближающейся грозы перенести её. Кроме того, свердловчанам стоит отдыхать только на официально допущенных к эксплуатации пляжах. Именно там купание является наиболее безопасным.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»