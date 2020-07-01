В Свердловской области пересчитают жертв коронавируса

16:12 | 21.07.2020

Фото: runews24.ru

В Свердловской области будут пересчитывать людей, погибших от коронавируса, об этом заявил глава минздрава региона Андрей Цветков на выступлении перед Заксобранием.



Он подчеркнул, что показатель смертности от COVID-19 на Среднем Урале сейчас один из самых низких в стране и это вызывает сомнения.



«Объективно, сегодня 205 умерших от COVID-19, где он указан как первый диагноз. Будем считать, что будет примерно 360, когда все анализы подойдут. Летальность будет где-то около 1,5%», ¬– сказал Цветков.



Также он сообщил, что рост заболеваемости сейчас смещается в область, но в Екатеринбурге он по-прежнему остается на высоком уровне. Кроме того, Цветков рассказал, что дефицит во врачебных кадрах Свердловской области составляет 762 человека.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»