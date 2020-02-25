«УГМК-Застройщик» передаст городу участки для строительства социальной инфраструктуры в «Изумрудном Бору»

Руководитель девелоперских проектов компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. Фото: Пресс-служба УГМК

Директор МКУ «Управление капитального строительства г. Екатеринбурга» Игорь Кунгурцев. Фото: Пресс-служба УГМК

Член Союза архитекторов России Андрей Рудаков. ФОТО: Пресс-служба УГМК

Компания «УГМК-Застройщик» договорилась с Администрацией Екатеринбурга о том, кто именно и за чей счет будет строить объекты социальной инфраструктуры на территории жилого района «Изумрудный бор». Всего здесь планируется возвести 5 детских садов на 5 га и 2 школы на 8 га земли; строительные работы возьмут на себя городские власти.Застройщик со своей стороны принял обязательства по финансированию проектных и инженерно-изыскательные работ, общая стоимость которых составила 25 млн рублей, а также планирует передать участки под строительство детских садов. Рыночная стоимость земельных участков эквивалентна сумме почти в 500 млн рублей.По словам руководителя девелоперских проектов компании «УГМК-Застройщик» Евгения Мордовина, главная задача состоит в том, чтобы детские сады, школы и другие важные объекты социальной инфраструктуры сдавались в эксплуатацию почти одновременно с жилыми домами.«Чаще всего причиной отставания строительства объектов социальной инфраструктуры от жилого фонда является отсутствие синхронизации работы девелопера с городской администрацией в вопросах, кто должен выступать заказчиком подобного проекта и за чей счет должно осуществляться финансирование строительства работ. На наш взгляд, драйвером строительства социальной инфраструктуры должен быть девелопер. Особенно если речь идет о больших объемах ввода жилья. Нам очень приято, что нашу инициативу по строительству района «Изумрудный бор» поддерживают Администрация Екатеринбурга и Правительство Свердловской области. Опыт нашей компании показывает – ответственный девелопер может обеспечить своевременное возведение объектов социальной инфраструктуры на территории, выделенной ему под строительство жилья», - рассказал Евгений Мордовин.Напомним, жилой район «Изумрудный Бор» является флагманским девелоперским проектом компании «УГМК-Застройщик». Район возводится в северной части района Эльмаш, вокруг уникальной экологической зоны – лесопарка «Пышминские озерки». В его состав войдет 13 кварталов, 9 из которых будут застроены жилыми домами со всей необходимой социальной и развлекательной инфраструктурой. Площадь района составит 124,9 га. Из них под жилую застройку отведено 40,7 га (объем жилищного фонда - порядка 700 тыс. м2).При этом компания позаботилась о размещении объектов социальной инфраструктуры заранее, еще на стадии планирования района, и согласовала с Администрацией Екатеринбурга все нюансы, связанные с выделением земли, а также финансированием проектных и строительных работ.Так, в городе действует муниципальная программа «Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в МО «город Екатеринбург» на 2017 – 2023 гг.». Способствуя ее реализации, компания «УГМК-Застройщик» передаст городским властям часть находящегося в ее собственности участка района площадью 4,85 га для строительства пяти детских садов на 1 241 мест.В частности, уже выделен участок в 1 га для детского сада на 300 мест с ясельными группами в активно строящемся первом квартале района. Его рыночная стоимость при использовании под жилую застройку составила бы 100 млн рублей. При этом застройщик взял на себя финансирование комплексных инженерных изысканий и разработку проекта здания детского сада (за это отвечает генеральный проектировщик «Изумрудного Бора», компания «Архстройпроект») – затраты в общей сумме составили около 8 млн рублей. Проект уже готов и в ближайшее время будет направлен на госэкспертизу. За счёт работ, проведенных компанией Застройщика, будет значительно сокращен срок подготовки к началу строительства.При планировании строительства школ на территории района Застройщик учёл, что собственником необходимого участка площадью 8 га, расположенного на территории Калиновского лесопарка, является Свердловская область. Для того, чтобы он был выделен под школы, компания «УГМК-Застройщик» высадила лесные насаждения на другом участке парка площадью в 10 га. Общая стоимость работ составила 3,3 млн рублей. Первая школа на 1100 мест будет построена в рамках развития I квартала на площади 4 га; в ней разместится уникальная екатеринбургская гимназия «Арт-Этюд». На разработку проекта и инженерных изысканий будет затрачено 16,5 млн. рублей.Как отметил директор МКУ «Управление капитального строительства г. Екатеринбурга» Игорь Кунгурцев, новые детский сад и школу муниципалитет планирует возвести к 2023 году.«УГМК-Застройщик» является ответственным девелопером, который понимает всю сложность и остроту такого важного вопроса, как возведение объектов социальной инфраструктуры, и готов к компромиссам с городской администрацией. В рамках совместной работы по проекту «Изумрудный бор» нам удалось выстроить эффективное сотрудничество, что безусловно положительно скажется на сроках строительства района. В настоящее время нами согласованы планировки зданий детского сада в 1 квартале и школы на 1100 мест; проектная документация готовится к процедуре госэкспертизы, после чего данные социальные объекты будут включены в муниципальную программу. Они будут возведены уже к 2023 году», - рассказал Игорь Кунгурцев.«В целом, первый квартал «Изумрудного Бора» сейчас активно застраивается, объем жилого фонда здесь составит 142 500 м2. Первый 18-ти этажный жилой дом сдан в декабре 2019 года; работы по возведению еще трех жилых домов в 22, 25 и 30 этажей стартовали в июле в рамках финансирования «Сбербанка России». Первые этажи всех домов будут отданы под коммерческое размещение – магазинов, аптек, а также пекарни, кафе и фитнесс-центра в 4500 м2 с бассейном. Стоимость строительства фитнес-центра составит около 240 млн рублей, уже идет заливка чаши бассейна, - продолжил Евгений Мордовин. – Перспективным решением стал отказ от строительства подземного паркинга на территории района. Так, в первом квартале мы планируем построить современный 6-ти этажный надземный паркинг на 300 машиномест, с кафе и магазинами на первом этаже, а также открытой террасой со спортивной площадкой на крыше. Подобный подход к организации парковки поможет сократить издержки, высвободит дополнительные территории для организации зеленой парковой зоны и объединит квартал в общую закрытую зону площадью 5 га, что сравнимо с площадью 8 футбольных полей».В рамках развития программы «Столица» на 2017 -2022 гг. в районе «Изумрудный Бор» спроектировано развитие трех дорог на улицах Ново-Садовая, Широтная Южная и Меридиональная 1. Однако в связи с высокими темпами развития района и прилегающей инфраструктуры ведутся переговоры о расширении проезжей части и добавления наземных парковок на ул. Меридиональная 1.«Городским Управлением капитального строительства реализуется проект по строительству ветки скоростного трамвая, которая пройдет вдоль территории «Изумрудного бора» и станет, таким образом, важной частью транспортной инфраструктуры района. Вместе с веткой идет строительство инфраструктуры ул. Меридиональная 2. Также в настоящее время «УГМК-Застройщик» меняет устаревший проект улицы Меридиональная 1, уже не отвечающий нуждам района. В 2020 году проект пройдет экспертизу, и по итогам планируется его включение в муниципальные программы на 2022 год», - подтверждает Игорь Кунгурцев.По мнению екатеринбургского архитектора Андрея Рудакова, такие крупные строительные проекты как «Изумрудный бор» способны вывести качество жизни в городе на новый уровень и дать мощный толчок развитию городской строительной отрасли.«На самом деле данному проекту уже 10 лет. Изначально он назывался «Северный Эльмаш», затем – «Северная Корона», и теперь «Изумрудный бор». Название как бы демонстрирует миссию проекта – обеспечение максимально комфортной и здоровой жизни человека. «УГМК-Застройщик» формирует новый тренд на рынке – комплексное освоение территорий, что отвечает постоянно растущим требованиям покупателей квартир. Здесь рядом с жилыми домами есть крупный лесной массив, появятся ТРЦ, детские сады, школы, фитнес-центр и прочая инфраструктура для жизни, спорта, отдыха. Немногие застройщики сегодня готовы идти по такому пути, тратить материальные средства, силы и время на согласование с городом массы подобных нюансов», - считает Андрей Рудаков.