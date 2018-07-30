Якоб утвердил проект территории под ледовую арену УГМК

19:26 | 1.08.2018

УГМК-Холдинг

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердил проект планировки и межевания территории в квадрате 8 Марта — Декабристов — Розы Люксембург — Куйбышева, именно здесь должна расположиться ледовая арена УГМК.



Согласно проекту планировки, предстоит изменить береговую линию реки Исеть, построить мост через реку на улице Народной Воли, реконструировать участки дорог на некоторых отрезках улиц и отреставрировать несколько объектов культурного наследия, которые будут находиться неподалеку от арены.



Напомним, ранее на этом месте располагалась недостроенная телебашня, которая была снесена в этом году. Ледовая арена УГМК предусмотрена для нужд хоккейного клуба «Автомобилист», также там будут заниматься другими видами спорта.