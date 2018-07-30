Кольцовские таможенники изъяли больше 10 литров алкоголя и 70 килограммов фруктов у пассажира из Душанбе

18:39 | 1.08.2018

пресс-служба Уральского таможенного управления

Сотрудники таможенного поста аэропорта Кольцово обнаружили в багаже гражданина Таджикистана крупную партию алкоголя и фруктов. Во время таможенного контроля рейса Душанбе-Екатеринбург у одного из пассажиров оказалось 15 бутылок водки. Таможенники изъяли алкоголь и составили протокол по факту административного правонарушения. За попытку ввоза алкоголя пассажиру грозит штраф, сообщает пресс-секретарь Уральского таможенного управления Юлия Швыдченко. По словам иностранца, фрукты и водка - подарки для близких.



Кольцовская таможня напоминает, что беспошлинно можно ввезти не больше 3 литров алкоголя на одного совершеннолетнего пассажира. При ввозе до 5 литров придется заплатить пошлину. Свыше 5 литров алкоголя необходимо декларировать как товарную партию. Кроме того, мужчина пытался ввезти в страну 70 килограммов фруктов: яблоки, груши, лимоны и персики. Фрукты и материалы дела переданы в региональное управление Россельхознадзора.