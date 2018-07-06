В Екатеринбурге началась подготовка к Венскому фестивалю

14:17 | 8.07.2018

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Подготовка к Венскому фестивалю музыкальных фильмов в Екатеринбурге идёт полным ходом. Череда тематических мероприятий пройдёт с 26 июля по 11 августа.



Фестиваль состоится на площади перед главным учебным корпусом УрФУ (бывший УПИ). Торжественное открытие будет там же в 19:00, где для слушателей сыграет струнный ансамбль из Австрии Oberton String Octet. В следующие дни с 19:00 до 23:00 для горожан будут звучать композиции из оперы Джузеппе Верди «Аида», оперы Шарля Гуно «Ромео и Джульетта», балета Петра Чайковского «Щелкунчик» и другие произведения мировой классики.



Согласно постановлению сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба, цель Венского фестиваля в Екатеринбурге — поддерживать и развивать событийный туризм в уральской столице. К тому же именно консульство Австрии в Екатеринбурге выдвинуло инициативу о проведении Венского фестиваля.



Вход на все мероприятия фестиваля свободный.