Новости дня
14:17 | 8.07.2018
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В Екатеринбурге началась подготовка к Венскому фестивалю
Фестиваль состоится на площади перед главным учебным корпусом УрФУ (бывший УПИ). Торжественное открытие будет там же в 19:00, где для слушателей сыграет струнный ансамбль из Австрии Oberton String Octet. В следующие дни с 19:00 до 23:00 для горожан будут звучать композиции из оперы Джузеппе Верди «Аида», оперы Шарля Гуно «Ромео и Джульетта», балета Петра Чайковского «Щелкунчик» и другие произведения мировой классики.
Согласно постановлению сити-менеджера Екатеринбурга Александра Якоба, цель Венского фестиваля в Екатеринбурге — поддерживать и развивать событийный туризм в уральской столице. К тому же именно консульство Австрии в Екатеринбурге выдвинуло инициативу о проведении Венского фестиваля.
Вход на все мероприятия фестиваля свободный.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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