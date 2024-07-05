На Белоярской АЭС в «быстрый» реактор БН-800 впервые загрузили топливо с америцием и нептунием





– отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров. «Возможность ликвидации минорных актинидов – преимущество реакторов на быстрых нейтронах, позволяющее снизить объёмы радиоактивных отходов от всей инфраструктуры ядерного топливного цикла эксплуатации АЭС»,

Фото: Белоярская АЭС





– объяснили представители атомной электростанции. «Реакторы на быстрых нейтронах в качестве топлива могут использовать не только обогащенный уран, но и вторичные продукты ядерного топливного цикла – обедненный уран и плутоний, извлеченный из ОЯТ. Так называемое "дожигание" в "быстром" реакторе минорных актинидов – это следующий шаг российской атомной в замыкании ядерного топливного цикла. Под действием быстрых нейтронов они будут делиться на элементы, представляющие гораздо меньшую потенциальную опасность»,

Фото: Белоярская АЭС

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На энергоблоке №4 Белоярской АЭС в «быстрый» реактор БН-800 впервые загрузили тепловыделяющие сборки с уран-плутониевым МОКС-топливом, содержащим минорные актиниды – наиболее радиотоксичные и долгоживущие компоненты. Делается это для того, чтобы проверить возможность снижать объёмы радиационных отходов путём «дожигания».Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе атомной электростанции, в реактор были добавлены три экспериментальных сборки топлива с содержанием америция-241 и нептуния-237, которые были изготовлены на Горно-химическом комбинате «Росатома» (ФГУП «ГХК») в конце 2023 года. Загрузка топлива проходила после согласования процесса с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), которая подтвердила безопасность эксплуатации инновационных сборок.В реакторе БН-800 новые сборки топлива с содержанием америция и нептуния пройдут опытно-промышленную эксплуатацию ориентировочно в течение полутора года, после чего микрокампания реактора должна будет экспериментально подтвердить возможность утилизации минорных актинидов в промышленных масштабах.Ученые полагают, что при выжигании минорных актинидов можно достичь радиационной эквивалентности исходного уранового сырья и ядерных отходов, подлежащих изоляции, как утверждают представители станции , всего за 300 лет, то есть в 2 300 раз быстрее, чем с другим топливом. Другими словами, «сжигание» америция и нептуния позволит кратно сократить объем отходов, подлежащих глубинному захоронению, и в перспективе перейти к приповерхностному захоронению, благодаря снижению уровня радиоактивности.На сегодняшний день топливо с минорными актинидами для промышленного реактора на быстрых нейтронах не имеет аналогов в мире.По словам генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом» Александра Шутикова, на основе опыта уникальных энергоблоков Белоярской АЭС с быстрыми реакторами БН-600 и БН-800 сегодня создаётся серийный энергоблок с быстрым реактором ядерной энергетической системы уже IV поколения. Головной энергоблок из этой серии с реактором БН-1200М также планируют построить на Белоярской АЭС.Ожидается, что такие технологические решения позволят полностью использовать энергетический потенциал уранового сырья и выйти на новый уровень безопасности.