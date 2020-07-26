Российская гимнастка основала в США уникальный спортивный проект

12:10 | 27.07.2020

Победитель и призер международных турниров, мастер спорта России по художественной гимнастике Мария Белова сегодня известна как тренер, создавший собственную методику тренировок с будущими звездами. После успешного начала тренерской карьеры в Москве ее пригласили в Ирландию, а затем последовало приглашение в один из клубов в США.

Мария Белова начала заниматься художественной гимнастикой с 5 лет в Ростове. Перспективную юную спортсменку заметили и пригласили в школу Олимпийского резерва в Москву. Здесь она стала членом сборной, одержала ряд впечатляющих побед. В 16 лет она впервые попробовала себя в роли тренера. И поняла - это дело всей ее жизни.

Сегодня Мария живет и работает в Лос-Анджелесе. Здесь она создала собственную компанию и основала проект «Training Camp USA». Название фактически буквальное: суть проекта – организация тренировочных кемпов и мастер-классов с мировыми звездами спорта. А задача – развитие художественной гимнастики в США, создание для подрастающего поколения возможности осваивать опыт лучших спортсменов мира.

Мы попросили Марию Белову рассказать более подробно о проекте – и вообще о ее работе за границей.

- Мария, в художественной гимнастике стать тренером в 16 лет – это типично?

- Скорее нет, чем да. Это зависит от желания и стремления отдавать свои знания подрастающему поколению. Когда гимнастка заканчивает спортивную карьеру, она начинает помогать своему тренеру, ходит в помощниках год или два, берет небольшие группы детей. А потом начинает работать самостоятельно.

Как тренер я работала в Москве, потом меня пригласили в Дублин – была поставлена задача подготовить юных спортсменок к крупному турниру. Мои воспитанницы выиграли национальные соревнования, стали победителями и призерами престижных международных турниров - это главная награда для тренера.

После этого работала в США, меня пригласили тренировать детей в клубе в Нью-Йорке. Успешно прошли несколько турниров, потом вмешалась пандемия. Сейчас тренировки идут онлайн, соревнования отменены. Хотя некоторые штаты пытаются открыть спортзалы.

- Насколько высок статус российской художественной гимнастики в Соединенных Штатах?

- Так же высок, как и во всем мире. В этом виде спорта мы уже 30 лет лидеры. Россия - номер один, это лучшие гимнастки, лучшие тренеры. 90 процентов тренеров в США – российские. Их приглашают, они открывают здесь свои клубы.

- Наверное, имеют значение не только происхождение тренера, но и его личные достижения, талант, опыт?

- Конечно. К тому времени, как я начала работать в Нью-Йорке, у меня уже были достижения как у тренера, мои дети показывали высокие результаты. Не случайно в Нью-Йоркском клубе мне сразу доверили тренировать детей самого высокого уровня подготовки – по американской классификации, level 10, с которого уже отбираются в национальную сборную. Это очень значимый показатель - если посмотреть на статистику, тренерам, которые только начинают работать в новом клубе, обычно дают группы 5-6 уровня.

- В чем уникальность вашей тренерской методики – или это профессиональный секрет?

- Да нет. Начнем с того, что в школе Олимпийского резерва в Москве, где я занималась, а потом начинала тренировать, собраны лучшие тренеры в России. А это значит – лучшие в мире. Здесь со спортсменками работают хореографы Большого театра – специалисты высшего уровня. Когда набираешься опыта в такой атмосфере, идет формирование собственной техники тренировок по самым высоким стандартам.

Что касается специфики моей тренерской методики… Дело в том, что обычно детей просто заставляют зубрить и повторять упражнения. У меня подход к детям комплексный, я стараюсь быть и тренером, и психологом, и другом – всем. При таком подходе легче увидеть, в чем у того или иного ребенка проблемы, и помочь ему.

Также важное значение имеет моя уникальная программа, которую я разрабатывала на протяжении всей своей спортивной карьеры. Это многофункциональные упражнения, которые я подбираю индивидуально для каждой гимнастки, поэтому мои дети за непродолжительное время достигают высоких результатов!

- Расскажите о проекте «Training Camp USA», который вы реализуете в Лос-Анджелесе.

- Я создала уникальную в своем роде компанию на территории Америки, которая занимается мастер-классами и тренировочными кемпами с мировыми звездами художественной гимнастики. Мы привлекаем в США олимпийских чемпионов, прославленных тренеров, которые также обладают уникальными методиками, и стремимся направить их опыт на развитие американского спорта.

При этом я исхожу их того, что возможности традиционных мастер-классов, которые рассчитаны на один час, все-таки ограничены. За час ребенок ничего не запомнит – это все равно что просто прийти сфотографироваться со звездой, я считаю.

Поэтому я решила сделать выбор в пользу тренировочных кемпов, которые проходят в каникулы, обычно это две недели. В течение учебного года дети утром учатся, а вечером приходят на тренировку. В каникулы в тренировочном кемпе они тренируются 2-3 часа утром, потом отдыхают, а вечером тренируются еще 2-3 часа, в зависимости от возраста. Похоже на спортивные сборы, принятые в России. Уверена, что такой формат даст юным гимнасткам гораздо больше, особенно если учесть, что мы приглашаем московских тренеров, чемпионов.

В США в художественной гимнастике такой практики нет. Конечно, американские спортивные клубы приглашают звезд – но занятия с ними доступны только для тех, кто тренируется именно в этом клубе. Потому что конкуренцию никто не отменял. Мы же, наоборот, не конкурируем с действующими клубами, а скорее объединяем их все, предоставляем возможности для всех детей, занимающихся художественной гимнастикой.

- Конкретные шаги в этом направлении уже сделаны?

- Да, в рамках «Training Camp USA» запланировано первое мероприятие - двухдневный мастер-класс, который пройдёт 10-11 октября в Лос-Анджелесе. С той разницей, что мастер-класс обычно продолжается один час, а у нас будет два дня по 4 часа. На него приглашена олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро-2016 Маргарита Мамун. С ней мы уже договорились, с помещением - большим залом, подходящим для гимнастики, тоже проблем нет. Помимо занятий, запланировано время для общения с чемпионкой, ответов на вопросы, фотографирования, розыгрыша призов.

- На кого рассчитано это мероприятие, насколько оно востребовано?

- Для детей любого возраста. Упражнения будут даваться для всех возрастов. Пусть даже дети не всё смогут выполнить - потом они будут работать, разбирать все с тренерами.

Спрос на такую форму подготовки есть. В Америке действуют порядка 100 школ художественной гимнастики, этот вид спорта представлен во всех штатах.

Мы ожидаем порядка 200 детей, в том числе из других штатов. В Калифорнии находится наибольшее число клубов, это будет удобно, так как им не придется далеко везти детей.

Но нам постоянно звонят тренеры и родители из разных штатов, все хотят попасть на наш мастер-класс.

Билеты уже в продаже, и их покупают из других городов, например в Нью-Йорке, в Майами. Детей будут привозить родители или тренеры.

- Бестактный вопрос – а сколько стоит билет?

- 650 долларов. Эта информация открытая, она есть на сайте проекта. И ничего бестактного тут нет. Проект должен окупаться – ведь моя компания платит государству налоги.

Сейчас мы ждем открытия границ. Если ситуация будет неблагоприятная, нам придется переносить мастер-класс, безопасность для нас на первом месте. Но он в любом случае состоится - это уникальная возможность для каждого ребенка получить бесценный опыт у лучшей гимнастки мира!

Ольга БОРЗУН

ФОТО: trainingcampusa

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