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Прикамец был восстановлен на работе под контролем судебных приставов

11.03 Среда, 17 апреля 2024
Нарушение прав гражданина произошло после присоединения центра по организации досуговой деятельности «Юго-Камский» к КДЦ «АРТ-СОЮЗ». В ходе реорганизации руководством учреждения был вынесен приказ о сокращении штатной численности работников.

О данном решении своевременно был уведомлен заместитель директора присоединяемой организации. Позже данный официальный документ был отменен, и прикамец предположил, что увольнение не состоится. Уходя в длительный отпуск мужчина рассчитывал, что после окончания рекреационного периода сможет вернуться на прежнюю должность и продолжить исполнять служебные обязанности. Вот только пока он находился на отдыхе, последний доведенный до его сведения приказ вновь был аннулирован, и увольнение все же состоялось. Вернувшись на работу, мужчина с удивлением узнал, что является безработным. Посчитав, что работодатель осуществил процедуру увольнения с нарушениями его прав, гражданин обратился в суд.

Отстаивая свою позицию, истец ссылался на следующие обстоятельства: на момент издания окончательного документа о сокращении штата он находился в отпуске, а создавшаяся правовая неопределенность лишила его возможности своевременно найти другую работу. Рассмотрев все доводы, суд установил, что мужчина был уволен с должности заместителя директора культурно-досугового центра в обход основных положений Трудового кодекса РФ и постановил восстановить сотрудника на ранее занимаемой должности.

Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Пермскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав надлежащим образом уведомил руководителя организации-должника о возбуждении исполнительного производства, а также предупредил об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда. Вскоре в подразделение ведомства поступило документальное подтверждение того, что гражданин восстановлен в своих правах. Судебный пристав лично провел проверку и убедился, что взыскатель допущен к работе.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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