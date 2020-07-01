Андрей Ронзин прокомментировал решение о приостановлении объединения больниц в Прикамье

12:32 | 23.07.2020

Медицинское сообщество Пермского края широко обсуждает распоряжение врио губернатора Дмитрия Махонина о приостановлении процесса объединения больниц. Соответствующее поручение дано краевому минздраву, который должен в течение месяца разработать план развития медицинской отрасли региона.

Напомним, объединение учреждений здравоохранения началось в 2018 году. За два года реорганизации подверглось несколько десятков больниц. Главврач пермской ГКБ №4 Андрей Ронзин отмечает, что в свое время объединение было более чем уместно – для многих медицинских учреждений оно стало спасением. Он напомнил, что слияние ГКБ №4 и медучреждений КУБа, которое началось осенью 2017 года, пошло на пользу всем.

- Край нам помог финансово, была договоренность с губернатором о том, что выделяются средства на ремонтные работы в присоединяемых клиниках и в самой 4-й горбольнице, - рассказал Андрей Ронзин в интервью «Эху Перми». - Лечебные учреждения Кизеловского бассейна на тот момент имели кредиторскую задолженность порядка 50 млн рублей, и ситуация была запущена настолько, что за предыдущий месяц невозможно было выплатить зарплату медработникам. 4-я горбольница взяла на себя эту ношу и закрыла долги. С тех пор врачи ГКБ №4 каждый месяц выезжают в подшефные территории КУБа и консультируют население.

Главной задачей объединения было привлечь в первичное звено молодых специалистов из ординатуры, отмечает Андрей Ронзин, - и эта цель достигнута. Что касается недовольства слиянием больниц, то его высказывали врачи, которые боялись перемен в худшую сторону, уверен Андрей Ронзин. Но не пациенты:

- Если раньше в том же Кизеловском угольном бассейне пациентов, недовольных медпомощью, было немало, то спустя три года жалоб на медиков в страховые компании стало в разы меньше.

Тем не менее, Андрей Ронзин согласен с тем, что нужно сделать паузу и пересмотреть проект:

- Я не считаю, что был какой-то сбой, просто изменилась ситуация. И Дмитрий Николаевич не говорит, что надо вернуть все обратно и разъединить то, что было объединено. Он говорит, что надо приостановить объединение больниц и подумать на сегодняшнем этапе, как это должно выглядеть и в какую сторону двигаться.

ФОТО «ВВ»

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