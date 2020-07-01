Пермь: газетный номер
12:32 | 23.07.2020
Андрей Ронзин прокомментировал решение о приостановлении объединения больниц в Прикамье
Напомним, объединение учреждений здравоохранения началось в 2018 году. За два года реорганизации подверглось несколько десятков больниц. Главврач пермской ГКБ №4 Андрей Ронзин отмечает, что в свое время объединение было более чем уместно – для многих медицинских учреждений оно стало спасением. Он напомнил, что слияние ГКБ №4 и медучреждений КУБа, которое началось осенью 2017 года, пошло на пользу всем.
- Край нам помог финансово, была договоренность с губернатором о том, что выделяются средства на ремонтные работы в присоединяемых клиниках и в самой 4-й горбольнице, - рассказал Андрей Ронзин в интервью «Эху Перми». - Лечебные учреждения Кизеловского бассейна на тот момент имели кредиторскую задолженность порядка 50 млн рублей, и ситуация была запущена настолько, что за предыдущий месяц невозможно было выплатить зарплату медработникам. 4-я горбольница взяла на себя эту ношу и закрыла долги. С тех пор врачи ГКБ №4 каждый месяц выезжают в подшефные территории КУБа и консультируют население.
Главной задачей объединения было привлечь в первичное звено молодых специалистов из ординатуры, отмечает Андрей Ронзин, - и эта цель достигнута. Что касается недовольства слиянием больниц, то его высказывали врачи, которые боялись перемен в худшую сторону, уверен Андрей Ронзин. Но не пациенты:
- Если раньше в том же Кизеловском угольном бассейне пациентов, недовольных медпомощью, было немало, то спустя три года жалоб на медиков в страховые компании стало в разы меньше.
Тем не менее, Андрей Ронзин согласен с тем, что нужно сделать паузу и пересмотреть проект:
- Я не считаю, что был какой-то сбой, просто изменилась ситуация. И Дмитрий Николаевич не говорит, что надо вернуть все обратно и разъединить то, что было объединено. Он говорит, что надо приостановить объединение больниц и подумать на сегодняшнем этапе, как это должно выглядеть и в какую сторону двигаться.
ФОТО «ВВ»
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:37 | 23.07.2020
В домах на улице Московской в Екатеринбурге отключили горячую воду
15:27 | 23.07.2020
В 2020 году 93% населения Пермского края получат доступ к высокоскоростному интернету
15:14 | 23.07.2020
В административных зданиях в центре Перми установлены контейнеры для сбора батареек
15:12 | 23.07.2020
В Нижнем Тагиле пропал 11-летний мальчик
15:03 | 23.07.2020
Российский чемпион UFC провел тренировку в комплексе РМК
14:48 | 23.07.2020
Улицу Авиационную в Екатеринбурге перекроют на два месяца
14:26 | 23.07.2020
В Екатеринбурге умер врач-онколог Сергей Завацкий
14:19 | 23.07.2020
Предприниматели Прикамья получили более 100 млн рублей льготных займов
14:04 | 23.07.2020
В столице Урала взорвали банкомат и похитили деньги
13:47 | 23.07.2020
Свердловский облсуд отправил Кызласова под домашний арест
13:29 | 23.07.2020
В Нижнем Тагиле отремонтируют Южный подъезд за 88 миллионов рублей
13:21 | 23.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области поднялся до 0,82 балла
13:13 | 23.07.2020
Скончались еще три свердловчанина с коронавирусом
13:11 | 23.07.2020
Росреестр Прикамья: для участников долевого строительства в законодательстве произошли изменения
13:10 | 23.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 444 пациента с Covid-19
13:08 | 23.07.2020
Среди заболевших коронавирусом в Пермском крае 10 детей
13:07 | 23.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 140 человек
13:04 | 23.07.2020
На дорогах Пермского края появилось еще 12 комплексов фотовидеофиксации
13:02 | 23.07.2020
В Прикамье зафиксировано 72 случая коронавируса
13:01 | 23.07.2020
В России выявили еще 5 848 случаев Covid-19
13:01 | 23.07.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 249 человек
12:53 | 23.07.2020
Главным проектировщиком Дворца самбо в Верхней Пышме стал «Уралмеханобр»
12:53 | 23.07.2020
Полиция Екатеринбурга задержала политолога Федора Крашенинникова
12:23 | 23.07.2020
Житель Новоуральска обвиняется в незаконном обороте наркотиков
12:19 | 23.07.2020
В Пермском крае планируют создать туристический кластер в селе Кын
12:10 | 23.07.2020
Дмитрий Махонин: «В столице Прикамья фактически будет создано скоростное наземное метро»
12:04 | 23.07.2020
Более 340 жителей Нижних Серег обратились за компенсацией после потопа
12:04 | 23.07.2020
В Перми на Комсомольском проспекте будет введено ограничение движения в ночное время
11:41 | 23.07.2020
В Кольцово открываются дополнительные рейсы Екатеринбург – Самара
11:18 | 23.07.2020
В свердловском селе горел трехквартирный жилой дом
10:38 | 23.07.2020
Пресс-секретарь Екатеринбургской гордумы покинул занимаемый пост
09:54 | 23.07.2020
В Свердловской области ищут пенсионера из Красноярского края