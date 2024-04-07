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Валерий Сухих: Глава Прикамья определил задачи, необходимые для стабильного развития региона

17.24 Вторник, 16 апреля 2024
zsperm.ru
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с Ежегодным посланием. Глава региона озвучил ключевые итоги работы правительства и его планы на будущее, а также анонсировал ряд законодательных инициатив.

Одним из ключевых вопросов послания стала поддержка семей с детьми и повышение их качества жизни. «2024 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом семьи в России. Когда дети рождаются в семьях, где любят и уважают друг друга, где заботятся о старшем поколении, где чтят традиции и воспитывают любовь к Родине, можно говорить о будущем страны. Вся наша работа нацелена на то, чтобы каждая семья, каждый житель Пермского края был уверен в своем настоящем и будущем и хотел жить в Пермском крае», – сказал Дмитрий Махонин.

Губернатор отметил, что в Пермском крае проживает более 300 тыс. семей с детьми, из них 140 тыс. пользуются мерами поддержки. Краевые власти подходят к вопросу комплексно. В 2022 году был утвержден план демографического развития региона до 2030 года. В прошлом году – региональная программа по повышению рождаемости. В Прикамье семьям с детьми предусмотрены единовременные пособия по беременности и родам, кормящим матерям, также ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, материнский капитал. С 2023 года единовременно назначается выплата при рождении не только тройни, но и двойни – по 122 тыс. руб. на каждого малыша.

Принимаются меры по снижению числа малоимущих семей. За четыре года их количество сократилось в пять раз. По итогам мартовского заседания краевого парламента был расширен статус многодетности до достижения старшим ребенком 23 лет, если он учится очно. Губернатор подчеркнул, что благодаря этому увеличился охват тех, кто может получать меры поддержки. Всего в Пермском крае уже более 40 тыс. многодетных семей.

Отдельное внимание в послании было уделено развитию промышленности и системе среднего профессионального образования. В ходе послания Дмитрий Махонин заявил, что доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте Прикамья достигла 28,8%. По данному показателю регион занимает первое место среди субъектов ПФО и пятое место в России. Индекс промышленного производства в 2023 году достиг 105,2% – это наибольшее значение с 2015 года. Также губернатор края отметил достижения региона в решении кадрового вопроса и важность воспитания собственных кадров. В ближайшие три года, как сообщил Дмитрий Махонин, будут построены 22 объекта для учреждений СПО в 12 территориях. Это общежития, учебные корпуса, производственные мастерские и спортивные объекты.

По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, губернатор в своём послании обозначил приоритетные направления работы регионального правительства в шестилетней перспективе. «Дмитрий Николаевич дал четкую оценку работы правительства за последние четыре года. С 2020 года Пермский край добился значительных успехов в социальной сфере, промышленности, строительстве и других ключевых отраслях. Кроме того, за спиной региональной команды период пандемии, трехсотлетие краевой столицы и начало санкционного давления недружественных стран. Глава Прикамья определил задачи, необходимые для стабильного развития региона и рассчитанные до 2030 года. Они носят конкретный характер, вписаны в национальные цели страны и обоснованы интересами жителей Пермского края. Часть решений требует законодательной поддержки. Например, Стратегия социально-экономического развития края и налоговые преференции для предприятий, помогающих учреждениям среднего профессионального образования. Краевой парламент решительно настроен на продолжение конструктивного взаимодействия с исполнительной властью региона по этим и другим вопросам», – отметил спикер.

Отметим, что в рамках послания губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал внесение в краевой парламент проекта Стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2035 года. Также губернатор предложил ввести в Пермском крае инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль при безвозмездной передаче имущества образовательным организациям системы СПО.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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