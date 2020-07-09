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Пермь: газетный номер


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11:39 | 10.07.2020

В ГК «КОРТРОС» - кадровые изменения

Проектный офис Пермского дивизиона компании возглавит Анатолий Маховиков

Руководством группы компаний «КОРТРОС» принято решение о кадровых перестановках управленческого состава в региональных филиалах.

Генеральный директор «КОРТРОС-Пермь» Николай Зуев переходит на должность генерального директора «РСГ-Академическое» в Екатеринбург. Виктор Кривошеин, ранее занимавший эту должность, возглавит Совет директоров «КОРТРОС-Пермь». Должность генерального директора проектного офиса ГК «КОРТРОС» в Перми займёт Анатолий Маховиков, который досрочно прекращает полномочия бизнес-омбудсмена Пермского края.

«Обновление кадрового состава и перестановки внутри компании – стандартная практика крупных корпораций. Эти действия направлены, в первую очередь, на качественное решение выполнения масштабных задач, стоящих перед компанией. Мы даем возможность нашим топ-менеджерам попробовать себя в различных проектах. Разносторонний опыт и широкие компетенции кадрового состава – самое ценное, что у нас есть, именно это дает нам возможность удерживать лидирующие позиции на региональном рынке и год за годом улучшать финансовые показатели. Мы не первый раз проводим подобные управленческие обновления. Так, Виктор Германович Кривошеин до назначения на пост генерального директора АО «РСГ-Академическое» руководил проектом в Ростове-на-Дону. Евгений Константинович Гусев, директор филиала нашей компании в Санкт-Петербурге, Николай Николаевич Складнев, главный директор по строительству ГК «КОРТРОС», Станислав Владиславович Киселёв, генеральный директор ГК «КОРТРОС», - эти люди тоже прошли большой путь внутри компании. Практика показывает, что испытания разносторонними задачами помогают нарастить потенциал хорошего управленца, а перемещение сотрудников между проектами позволяют им погрузиться в специфику деятельности в различных регионах и стать руководителем широчайшего профиля. Мы не теряем никого из тех, кто достойно проявил себя в рамках решаемых компанией задач. А под новые привлекаем перспективных менеджеров, достаточно быстро адаптирующихся в сложившейся корпоративной культуре. Мы благодарны Николаю Геннадьевичу и Виктору Германовичу за проделанную работу и желаем им успехов на новом поприще», - прокомментировал президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий.

Напомним, Николай Зуев с 2015 года занимал должность генерального директора АО «КОРТРОС-Пермь». В 2016 году был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края от партии «Единая Россия» по одномандатному округу №10, в краевом парламенте является заместителем председателя комитета по развитию инфраструктуры.

Виктор Кривошеин родился в Перми, окончил Пермский политех, занимал ряд ответственных государственных должностей в сфере строительства и ЖКХ. С 2006 года работал начальником управления развития инфраструктуры министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края, затем руководителем Агентства по строительству и ЖКХ, министром ЖКХ Пермского края. В ГК «КОРТРОС» руководил проектом «Ростов-на-Дону», с 2018 года - генеральный директор АО «РСГ-Академическое» в Екатеринбурге.

Анатолий Маховиков – уроженец г. Кунгура, закончил ПГСХА, является кандидатом экономических наук. Работал заместителем главы администрации Перми, врио главы администрации города, с 2011 года занимал пост главы администрации города, в 2014-м был назначен первым заместителем председателя правительства – министром территориального развития Пермского края, затем главой администрации губернатора, советником главы администрации губернатора, полномочным представителем губернатора в краевом Законодательном собрании. В феврале 2019 года Анатолий

Маховиков был назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае.

ГК «КОРТРОС» реализует проекты по созданию объектов недвижимости с уникальными характеристиками жилой среды «нового качества жизни» для российского потребителя различных сегментов. Компания входит в двадцатку самых надежных девелоперов России по версии Forbes. ГК регулярно занимает топовые позиции в рейтингах застройщиков Московского региона, Пермского края и Свердловской области

В своей деятельности «КОРТРОС» ориентируется на интеграцию мирового опыта и адаптацию международных стандартов проектирования и строительства. Группа участвует в государственных, региональных и ведомственных программах жилищного строительства, эффективно использует механизмы частно-государственного партнерства, создавая уникальные возможности для реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий в различных регионах РФ и удовлетворения потребностей граждан в обеспечении жильем в рамках государственных инициатив.

ГК «КОРТРОС» также зарекомендовала себя как первопроходец в сфере внедрения «умных технологий» в строительной отрасли. Так, 14 февраля между Минстроем РФ, Центром компетенций «Умный город» и ГК «КОРТРОС» было подписано Соглашение об использовании разработок компании в реализации национального проекта «Умный город». А ранее, в январе 2019 года, соглашение об использовании разработок «КОРТРОС» было подписано с властями Перми.

ФОТО: primeru.net

© «Вечерние ведомости»

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