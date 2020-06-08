Поиски останков Михаила Романова в Перми будут продолжены

13:25 | 9.06.2020

Международная экспедиция ждет открытия границ, но прибудет в любом случае

В эти дни исполняется 102 года со времени трагических событий в Перми. В ночь на 13 июня 1918 года младший брат императора Николая II великий князь Михаил Александрович и его личный секретарь Николай Жонсон были тайно вывезены чекистами из «Королевских номеров» на улице Сибирской и убиты. Это событие открыло череду расправ с представителями императорского дома в Екатеринбурге и Алапаевске.



По Сибирскому тракту, направо

Первая попытка найти останки Михаила Романова и его секретаря была предпринята еще в 1921-1924 годах. Тогда, по некоторым данным, в Пермь приезжала московская комиссия, которая ничего не нашла. Хотя для молодой советской власти было важно подтвердить факт смерти Михаила Романова и пресечь слухи о том, что он жив. Напомним, некоторые историки и сегодня считают, что де-юре он был последним российским императором.

Вернулись к поискам только в 90-х годах прошлого века. В результате появилось до восьми версий относительно того, где следует искать. С 2012 года при поддержке Следственного комитета России, местной власти в Перми работает международная экспедиция, которая занимается поиском захоронения. Основания для такой поддержки есть: уголовное дело об убийстве членов семьи Романовых не закрыто, расследование продолжается.

Для потомка русских эмигрантов первой волны Петра Сарандинаки, уроженца Аргентины, проживающего в США, поиски стали делом жизни. При его участии и поддержке основанного им фонда «S.E.A.R.C.H.» американские и европейские эксперты стали выезжать в экспедиции на Урал. Он же содействовал идентификации останков детей Николая II царевича Алексея и великой княжны Марии, обнаруженных в 2007 году.

В 2009 году Петр Сарандинаки впервые приехал в Пермь. А начиная с 2012 года, каждый летний сезон привозит сюда международную команду экспертов. При раскопках используется современное геофизическое, электромагнитное оборудование, позволяющее оценить, что находится под землей.

Поиски основываются на так называемой «Зеленой папке» – воспоминаниях четверых убийц, которые были записаны в 1924 году для сборника по истории революции и PKП(б)). Участники событий рассказывали, как прибыли в «Королевские номера», как везли великого князя и его секретаря по Соликамскому тракту, потом свернули направо…

Первой задачей исследователей было выяснить, как проходил старый Соликамский тракт, где можно было свернуть с него вправо, понять, на какое расстояние фаэтоны могли отъехать от тракта. Кроме того, в воспоминаниях чекистов упоминается только место расстрела. Закапывали тела на другой день. Данных о захоронении в архивах нет. По оценке экспертов, в зону поиска попадает полоса в 20-30 метров вдоль дороги.



На связи Рестон, штат Вирджиния

Уже очевидно, что из-за пандемии в этом году у международной экспедиции возникнут трудности. Поэтому мы связались с Петром Сарандинаки по Whatsapp, чтобы узнать о планах на предстоящий сезон. Он рассказал, что изначально группа планировала приехать в Пермь в июле:

- Билеты уже куплены, но, видимо, их придется менять. Приедем в Пермь в сентябре, если Бог даст. Мы готовы, но все зависит от того, когда откроются границы.

- Петр Александрович, работать будет та же команда?

- В основном да. С нами выезжают русские археологи из Санкт-Петербурга и Ростова, эксперты группы «Necro Search International», которые работают как волонтеры. В составе этой группы судебные эксперты – представители порядка 16 разных научных дисциплин, которые объединились, чтобы искать тела. Они работают по всему миру с полицией, с ФБР – и со мной.

- Вести поиски планируете на том же участке?

- Да. Когда мы впервые приехали в Пермь, нам называли много мест, где мог произойти расстрел. Но с помощью Пермского историко-культурного фонда «Обретение», его представителей Нелли Зенковой и Любови Марковой мы смогли уточнить район поиска.

Потому что нам ведь могли предоставить место для раскопок где угодно, понимаете?

Убийцы задали нам большую работу - потому что они все они врали. Один пишет - после того как свернули с Соликамского тракта, проехали 50 сажен, убили и здесь же захоронили. Другой говорит – проехали 150-200 сажен. Это разница почти в километр, громадный участок!

Территорию, которую предстоит обследовать, мы разметили на отдельные участки и последовательно отрабатываем каждый, смотрим все, чтобы была уверенность, что мы ничего не пропустили. И у нас уже есть хорошие находки – например, винтовочные патроны.

Мы уже много знаем. Мы открыли большое поле и понимаем, что есть под землей. Но главное - мы нашли дорогу, по которой они ехали. Видимо, они остановились перед горой, на которую не могли заехать фаэтоны. Это была одноколейная дорога, по которой возили сено и прочее, не очень основательная, потому что она сейчас смыта. Но мы говорили с людьми и смогли уточнить, где она проходила. Помог и наш эксперт-ботаник, которая смогла по растениям определить, где проходила дорога.

Убийцы знали местность очень хорошо. Они работали на Мотовилихинских заводах и как раз в этом месте получали от завода участки под покосы. Кроме того, они там собирались на маевки.

Когда нам дали записки убийц и мы перевели их, то поняли, что это действительно доказательства убийства. Один из них, Мясников, писал, например, что они захоронили убитых на Жужговом покосе, и после этого он вырезал ножом на сосне буквы МРВК – Михаил Романов, великий князь. Но все они говорили разное, некоторые даже противоречили сами себе.

Так что вопрос не в том, кто врал, – надо понять, кто врал меньше. Нам сейчас помогает разобраться в этом американский эксперт - судебный психолог. К концу июля она должна завершить работу, и я буду располагать заключением.

- А в Перми и вообще в России вам помогают?

- Очень благодарны за поддержку Русской православной церкви, силовым ведомствам, общественным организациям, особенно фонду «Обретение», губернатору и правительству Пермского края, властям города Перми, бизнесу – компаниям, которые помогают нам с трансфертами, питанием. Да и просто частные лица нас поддерживают. Цель у нас благая – восстановить истину, историческую справедливость, дать останкам покой. Других интересов нет.

Вне полевого сезона поиски продолжаются в архивах. Причем именно в пермских – ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге материалов об обстоятельствах смерти великого князя Михаила Александровича и его секретаря не имеется.

Добавим, что в 2018 году в администрации губернатора Пермского края была создана рабочая группа, правительство Пермского края впервые принимало участие в решении организационных вопросов международной экспедиции. К приезду группы начали готовить нужные участки – убирать мусор, выкашивать траву. Это позволяет ускорить раскопки. И зона поиска сужается.



НАША СПРАВКА

Петр Сарандинаки – потомок эмигрантов первой волны, правнук генерала Розанова и внук Кирилла Нарышкина. О гибели царской семьи он впервые услышал в 10 лет от своей бабки Анны Нарышкиной, дочери генерала. Именно генерал Розанов и его адъютант Кирилл Нарышкин первыми вошли в Ипатьевский дом, когда спустя 7 дней после расстрела царской семьи Екатеринбург заняла армия Колчака…

Генерал Розанов был другом следователя Соколова, которому при Колчаке было поручено расследование расстрела царской семьи в Екатеринбурге и поиск останков. После отступления белых он вывез материалы и найденные им вещественные доказательства с Дальнего Востока во Францию. Во время долгого путешествия на пароходе вокруг континента Соколовы и Нарышкины жили в одной каюте. Сундучок Соколова хранился под койкой Анны.

Сейчас Петр Сарандинаки пишет книгу. В ней много интересного о его родственниках - исторических персонажах. К примеру, его прадядя камергер Алексей Николаевич Хвостов был министром внутренних дел Российской империи в 1915-1916 годах. А прадед его жены Марии Толстой Михаил Родзянко - один из лидеров февральской революции 1917 года, возглавлявший Временный комитет Государственной думы. Столько всего пересеклось в истории одной семьи.

Будут в книге и главы про поиски останков Алексея и Марии в 2007-2008 годах, и страницы, посвященные работе экспедиции в Перми.

Ольга БОРЗУН

Фото – "ВВ"

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