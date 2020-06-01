Законодательное собрание Прикамья готовится к июньской пленарке

15:27 | 8.06.2020

Парламентарии обсудят антикризисные меры и назначат досрочные выборы губернатора

11 июня в формате видеоконференцсвязи состоится заседание Законодательного собрания Пермского края. Основные темы пленарки, завершающей весеннюю сессию краевого парламента, обозначил в своем блоге спикер Валерий Сухих.

Председатель ЗС отмечает, что в повестке много вопросов, касающихся антикризисных мер поддержки, - Пермский край продолжает демонстрировать пример слаженных действий и сознательности в непростых условиях: «За последние месяцы и Законодательным собранием, и региональным правительством проведена серьезная работа по обеспечению социальной помощи нашим гражданам, разработаны и начали действовать меры поддержки для бизнеса, промышленности, экономики в целом».

В очередной пакет экономических мер, который рассмотрят депутаты, вошли два законопроекта, направленные на поддержку инвестиционной деятельности на территории края. Первый затрагивает компании со статусом приоритетного инвестпроекта – они смогут уменьшить сумму налога на прибыль на часть суммы расходов по инвестициям, вложенным в создание основных средств. Второй проект касается участников региональных инвестпроектов. Для них предлагается снизить ставку по налогу на прибыль до 10%.

Кроме того, планируется расширить региональный перечень наиболее пострадавших отраслей и внести в него ресурсоснабжающие компании и предприятия сферы ЖКХ. Они смогут рассчитывать на пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения и на льготу по имущественному налогу.

Одной из ключевых тем пленарки станет бюджет. В частности, депутаты рассмотрят отчет об исполнении бюджета Пермского края за 2019 год. «За отчетный период план по доходам был увеличен на 7,6 млрд рублей, по расходам - на 10,7 млрд рублей. Однако это не помешало исполнить бюджет с профицитом в размере 8,7 млрд», - отмечает Валерий Сухих. Кроме того, предстоит обсудить изменения в бюджет текущего года - корректировки связаны с экономическими последствиями пандемии. В том числе предложено перераспределить 200 млн рублей, запланированные на проектирование и строительство аквапарка в Перми, на субсидии «Пермскому свинокомплексу» и спорткомплексу «Олимпия-Пермь». Бассейны «Олимпии», учредителем которой является Пермский край, в условиях пандемии не работают, и необходимы средства на оплату труда работников, коммунальные и эксплуатационные расходы. Учредителем свинокомплекса также является регион, и сохранить здесь рабочие места принципиально важно.

Также изменяются условия реструктуризации задолженности муниципалитетов за счет бюджетных кредитов. В течение 2020 года территории смогут распределять высвободившиеся средства на свое усмотрение. До сих пор их можно было использовать только на реализацию социально-значимых проектов.

«Сегодня мы одни из первых в России получили финансовую поддержку в размере5,4 млрд рублей на восполнение выпадающих доходов, - комментирует спикер. - Все средства идут на выполнение социальных обязательств». Есть основания надеяться, что это только первый транш, и федерация возьмет на себя часть обязательств регионального бюджета.

Темой «правительственного часа» станет развитие сельских территорий. Парламентарии обсудят, что сегодня делается региональными властями для местных сельхозпроизводителей. Продолжением темы станет вопрос о газификации села: «Сейчас реализация этой программы находится на контроле у большинства депутатов, которые заинтересованы в обеспечении газом населенных пунктов своих округов. Поэтому ожидается содержательный разговор».

Еще один важный момент – ожидается, что парламентарии примут постановление о назначении досрочных выборов губернатора Пермского края. Датой проведения голосования станет 13 сентября.

ФОТО: zsperm.ru

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