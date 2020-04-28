Пермь: газетный номер
11:53 | 29.04.2020
Власти Перми просчитывают возможность оказания финансовой поддержки некоторым отраслям
Ограничительные меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции серьезно сказались на всех уровнях бизнеса, поэтому было принято решение на уровне города применить отраслевой принцип поддержки.
Резюмируя итоги заседания рабочей группы, Дмитрий Самойлов отметил на своей странице в Instagram: «Меры, которые сейчас прорабатываем, дополнят краевую и федеральную поддержку. В первую очередь внимание тем отраслям, которые являются прямой зоной ответственности муниципалитета. Это организация пассажирских перевозок и питания в школах. Просчитываем возможность выделения субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов при сокращении объема работ и снижении пассажиропотока, чтобы отрасль работала стабильно. Расчетный объем субсидий за апрель составил 66 млн, но он нуждается в уточнении. Также предлагается освободить аутсорсеров питания от арендной платы за 2 квартал 2020 года». Кроме того, в рамках рабочей группы принято решение о предоставлении до 31 декабря 2020 года субъектам малого и среднего предпринимательства права фактического использования муниципального нежилого фонда, земельных участков и мест для размещения НТО по ранее прекращенным договорам - при условии внесения ими платы за использование объекта и отсутствия нарушений требований законодательства. Прорабатывается вопрос помощи управляющим компаниям, на которые возросла нагрузка в связи с необходимостью постоянной обработки подъездов дезинфицирующими средствами.
- Действие заключенных муниципальных контрактов не будет приостановлено. Объекты, по которым начались стройки, должны быть завершены. Подрядные организации, работающие с муниципалитетом, получат авансовые платежи, гарантированную оплату и сохранение рабочих мест. Ревизии могут быть подвергнуты только неначатые объекты и проектирование, - подчеркнул глава Перми Дмитрий Самойлов.
Он также добавил, что городские власти готовы организовать занятость людей в общественных работах, обеспечив заработной платой в размере МРОТ. Порядка 2-3 тысячи человек могут быть трудоустроены таким образом, если это будет востребовано. Прорабатывается вопрос освобождения малого и среднего бизнеса от платы за пользование муниципальным имуществом за 2 квартал 2020 года. Также глава города пригласил к диалогу представителей строительной отрасли, они подготовят свой пакет предложений.
ФОТО: Александр Фролов
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:38 | 29.04.2020
В столице Урала продолжает держаться низкий индекс самоизоляции
13:36 | 29.04.2020
Группу жителей Прикамья, прошедших двухнедельную обсервацию в Казани, доставят в Пермь
13:19 | 29.04.2020
В Свердловской области ожидается ветреная и дождливая погода
13:11 | 29.04.2020
Роспотребнадзор рассказал о новых случаях коронавируса в Прикамье
13:04 | 29.04.2020
В Перми начался ремонт улицы КИМ и перехода «улица Стахановская – Восточный обход» по нацпроекту
12:53 | 29.04.2020
В России коронавирусом заразились еще 5841 человек
12:49 | 29.04.2020
На Среднем Урале подтвердили еще 90 случаев коронавируса
12:48 | 29.04.2020
В Прикамье выявлено еще 10 случаев коронавируса
12:45 | 29.04.2020
Роспотребнадзор Каменска-Уральского получил диагностическое оборудование для выявления инфекций
12:24 | 29.04.2020
На Урал прибыл четвертый самолет с гуманитарной помощью
12:23 | 29.04.2020
От коронавируса выздоровели 74 жителя Пермского края
12:15 | 29.04.2020
Глава Пермского края принял участие в ВКС с президентом
12:04 | 29.04.2020
Роспотребнадзор призывает екатеринбуржцев соблюдать самоизоляцию в майские праздники
11:43 | 29.04.2020
Студенты УрФУ отпразднуют выпускной в онлайн-формате
11:26 | 29.04.2020
Свердловский ТФОМС увеличил тарифы на лечение пациентов с коронавирусом
11:02 | 29.04.2020
На Средний Урал доставили 100 аппаратов ИВЛ
10:46 | 29.04.2020
9 мая в Екатеринбурге состоится парад воздушной техники
10:20 | 29.04.2020
На Урале мужчина поджег дом сожительницы после ссоры
09:58 | 29.04.2020
За ночь в Каменске-Уральском загорелись две машины
09:39 | 29.04.2020
В Екатеринбурге пострадал велосипедист из-за столкновения с мотоциклом
20:17 | 28.04.2020
На воинских мемориалах Свердловской области увековечат 1294 новых имени
19:24 | 28.04.2020
Врачам и фармацевтам Екатеринбурга повысили зарплату
18:30 | 28.04.2020
«Камский кабель» борется с коронавирусом на улицах Перми
18:27 | 28.04.2020
В Радоницу екатеринбуржцы смогли подать записочки об упокоении дистанционно во время режима самоизоляции
18:11 | 28.04.2020
Уральский препарат «Триазавирин» рекомендуют для профилактики и лечения коронавируса
17:55 | 28.04.2020
В Свердловской области волонтеры раздадут 50 тысяч многоразовых масок
17:44 | 28.04.2020
Зараженные коронавирусом свердловские врачи стали причиной претензий Генпрокуратуры к Высокинскому
17:24 | 28.04.2020
На Урале два директора образовательных учреждений оштрафованы за нарушения в сфере закупок
17:16 | 28.04.2020
В Перми по нацпроекту начали ремонтировать внутриквартальный проезд по улице Героев Хасана
17:06 | 28.04.2020
В Первоуральске отремонтируют 18 участков дорог
16:58 | 28.04.2020
Еще 35 аварийных домов Перми включено в программу по расселению
16:50 | 28.04.2020
У 47 полицейских в Свердловской области подозревают коронавирус