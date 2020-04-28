Власти Перми просчитывают возможность оказания финансовой поддержки некоторым отраслям

11:53 | 29.04.2020

На прошлой неделе под руководством главы Перми Дмитрия Самойлова состоялось первое заседание рабочей группы по выработке мер поддержки малого и среднего бизнеса. На нем было принято решение уделить первоочередное внимание отраслям, которые являются прямой зоной ответственности муниципалитета, нуждаются в поддержке и обеспечивают функционирование городских систем.



Ограничительные меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции серьезно сказались на всех уровнях бизнеса, поэтому было принято решение на уровне города применить отраслевой принцип поддержки.



Резюмируя итоги заседания рабочей группы, Дмитрий Самойлов отметил на своей странице в Instagram: «Меры, которые сейчас прорабатываем, дополнят краевую и федеральную поддержку. В первую очередь внимание тем отраслям, которые являются прямой зоной ответственности муниципалитета. Это организация пассажирских перевозок и питания в школах. Просчитываем возможность выделения субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов при сокращении объема работ и снижении пассажиропотока, чтобы отрасль работала стабильно. Расчетный объем субсидий за апрель составил 66 млн, но он нуждается в уточнении. Также предлагается освободить аутсорсеров питания от арендной платы за 2 квартал 2020 года». Кроме того, в рамках рабочей группы принято решение о предоставлении до 31 декабря 2020 года субъектам малого и среднего предпринимательства права фактического использования муниципального нежилого фонда, земельных участков и мест для размещения НТО по ранее прекращенным договорам - при условии внесения ими платы за использование объекта и отсутствия нарушений требований законодательства. Прорабатывается вопрос помощи управляющим компаниям, на которые возросла нагрузка в связи с необходимостью постоянной обработки подъездов дезинфицирующими средствами.



- Действие заключенных муниципальных контрактов не будет приостановлено. Объекты, по которым начались стройки, должны быть завершены. Подрядные организации, работающие с муниципалитетом, получат авансовые платежи, гарантированную оплату и сохранение рабочих мест. Ревизии могут быть подвергнуты только неначатые объекты и проектирование, - подчеркнул глава Перми Дмитрий Самойлов.



Он также добавил, что городские власти готовы организовать занятость людей в общественных работах, обеспечив заработной платой в размере МРОТ. Порядка 2-3 тысячи человек могут быть трудоустроены таким образом, если это будет востребовано. Прорабатывается вопрос освобождения малого и среднего бизнеса от платы за пользование муниципальным имуществом за 2 квартал 2020 года. Также глава города пригласил к диалогу представителей строительной отрасли, они подготовят свой пакет предложений.



ФОТО: Александр Фролов

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