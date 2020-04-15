Александр Кормилин: Создание единого информационного пространства – приоритет развития отрасли ЖКХ

10:57 | 16.04.2020

Сфера ЖКХ – традиционно проблемная и в лучшие времена. Выдержит ли инфраструктура ЖКХ испытание пандемией? Что происходит на рынке ЖКУ в период ограничительных мер и самоизоляции, рассказывает генеральный директор АО ВЦ «Инкомус» Александр Кормилин.



- Александр Вилорович, чем занимается ваша организация?



- Мы оказываем полный спектр услуг по билингу жилищно-коммунального хозяйства, начиная со сбора данных приборов учёта и заканчивая распределением денежных средств между поставщиками услуг. Хотя это и несколько зауженное толкование нашей работы.



- А более широкое толкование что в себя включает?



- Вообще это тема отдельной статьи, а то и нескольких. Дело в том, что видимая часть нашей работы - это квитанции, которые получают жители города, сервисы сбора данных и оплаты услуг ЖКХ, консультация населения. Но это видимая часть айсберга. Невидимая часть - это постоянный контакт с ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями, органами власти. Поддержка программного продукта, без которого невозможна работа информационно- расчётного центра…



- Вы сказали «поддержка программного продукта», а с какой программой вы работаете? Я правильно понимаю, что самостоятельно поддерживать можно продукт собственной разработки?



- Всё верно. Как правило, большинство уважающих себя расчётных центров имеют собственные продукты. Это позволяет более гибко реагировать на запросы заказчиков и учитывать постоянно меняющееся законодательство.



- Хорошо. Вернёмся к теме нашей встречи. Расскажите, пожалуйста, что, на ваш взгляд, происходит со сферой ЖКХ в условиях эпидемии коронавируса?



- На мой взгляд, отрасль сегодня испытывает самый настоящий кризис, в котором можно выделить три составляющие: организационную, финансовую и законотворческую. Ярким примером организационного кризиса может служить введённая с приходом коронавируса обязанность управляющих компаний и ТСЖ ежедневно дважды проводить санитарную обработку мест общего пользования. Но это серьёзные финансовые и организационные вложения, а с учётом подорожания в несколько раз средств дезинфекции и индивидуальной защиты (а порой их фактического отсутствия!), введения режима самоизоляции и полного игнорирования на данный момент государством сферы ЖКХ данная задача просто переходит в разряд невыполнимых.



- Недаром по сети гуляют многочисленные ролики, где работники УК в костюмах индивидуальной защиты делают вид, что проводят дезинфекцию подъездов?



- Конечно. Просто нет никакой возможности эффективно организовать процесс. Если ты смог всеми правдами и неправдами купить 20 литров дезинфицирующего раствора и нанять 5 человек, а нужно 100 литров раствора и 25 человек, то остаётся только фотографии начальству слать. Но здесь нужно заметить, что подавляющее большинство УК делают всё от них зависящие, просто выше головы не прыгнешь. Также с введением режима самоизоляции возросла нагрузка на сети.



- Поясните, пожалуйста.



- Всё больше людей сидят дома, соответственно, водопровод и канализация испытывают большие нагрузки, чаще ломаются. Та же ситуация с мусором, количество которого значительно выросло.



- Откуда у вас такая осведомленность о проблемах УК и ТСЖ, вы ведь не занимаетесь управлением?



- Нет, мы не имеем своих управляющих организаций, но мы делаем одно общее дело, и нужно быть в курсе проблем наших коллег.



- Хорошо. Что вы имели в виду под финансовой составляющей нынешнего кризиса?



- Прежде всего, снижение платежей населения. Данная тенденция отмечается по всей стране, и профессиональное сообщество бьёт тревогу. Дело в том, что ЖКХ относится к сферам



беспрерывного цикла жизнеобеспечения населения. И в нынешней ситуации ресурсоснабжающие и управляющие организации не получают никакой помощи от государства, а следовательно, могут рассчитывать только на платежи жителей. Других источников финансирования на сегодня нет и, судя по всему, не предвидится.



- Но в некоторых странах платежи за ЖКУ вообще отменили?



- В некоторых отменили. Для населения. Но при этом оказали серьёзную поддержку предприятиям сферы ЖКУ, взяли на себя ответственность за бесперебойную работу предприятий, обеспечивающих беспрерывный жизненный цикл. Однако полно стран, где население по-прежнему оплачивает услуги ЖКУ самостоятельно. У нас 14 апреля состоялось совещание в Министерстве строительства РФ, на котором был рассмотрен ряд мер по поддержке всей сферы ЖКХ. На мой взгляд, предложения очень полезные и конкретные, с учётом пожеланий тех, кто работает «на земле». Посмотрим, что будет принято на практике.



- Вы принимали участие в разработке этих мер?



- Мы высказывали свою позицию через профессиональные сообщества, с которыми состоим в плотном контакте, а эти сообщества доносят нашу приземлённую позицию до Минстроя.



- В России мнение профессионалов много весит для чиновника?



- Для местных пока немного, федералы на все более-менее серьёзные совещания и форумы приглашают нас в качестве экспертов.



- Из Перми?



- А чему вы удивляетесь, «Инкомус» для профессионалов - это бренд российского значения.



- Расскажите тогда, как «бренд российского значения» встретил вызов эпидемии коронавируса?



- Вы знаете, на моей памяти такой серьёзной задачи, как сегодня, перед нами ещё не стояло. Я нынешнюю ситуацию воспринимаю как проверку на прочность. Ведь мы обеспечиваем финансовую стабильность отрасли, вот зона нашей ответственности. Поэтому радует, что, несмотря на перевод максимального количества сотрудников на удалённый доступ и связанные с этим риски, мы на сегодняшний день свои обязательства выполнили. Хотя определённые коррективы в работу пришлось внести. Но в целом главная задача решается успешно - деньги по выставленным квитанциям собираются и переводятся поставщикам услуг.



- Каким образом? Насколько я понимаю, кассы оплаты были закрыты?



- Да, но значительно выросла доля интернет-платежей. В том числе через наш сайт и приложение, которое позволяет прямо в приложении получать информацию об оплате с QR-кодом и производить оплату не только своих платежей, но и платежей родных и близких. Приложение написано так, чтобы максимально упростить процесс оплаты, - на каждый лицевой счёт вы получаете информацию об оплате и ссылку на платёжный сервис. Можете и просто считать QR-коды сторонним платёжным сервисом, но там по некоторым нашим платежам возможно взимание комиссии



- А по вашим платежам проценты платить не надо?



- При оплате в приложении и на сайте - нет.



- Коронавирус рано или поздно уйдёт. Каким вы видите будущее сферы ЖКУ в Перми и Пермском крае?



- Вы знаете, в последнее время мы серьёзно работали над концепцией Единого информационного пространства. Суть концепции в создании условий для получения потребителем ЖКУ единого платёжного документа (ЕПД) на новом высокотехнологичном уровне, когда вы вместо двух, трёх, семи квитанций, как сегодня происходит, получаете на своё мобильное устройство информацию для оплаты всех услуг разом. При этом вы всегда можете посмотреть, за что конкретно и сколько вы платите. Реализация концепции Единого информационного пространства даст возможность организовать консультации по принципу «единого окна», к примеру, в МФЦ, что избавит жителей Перми и края от многочисленных хождений по поставщикам услуг, даст возможность получения актуальной информации здесь и сейчас по подавляющему большинству услуг. Это абсолютная открытость и простота рынка ЖКУ для потребителя - никаких стопок бумажных квитанций, всё на устройстве.



Органам власти реализация концепции даст простой и надёжный инструмент для контроля рынка ЖКУ, нормализации отношений между ресурсоснабжающими организациями,



управляющими организациями и жителями Перми и Пермского края. Органы власти смогут принимать решения на основе выверенной и точной информации. Выиграют все участники рынка.



- Так, подождите. А как же бабушки, которые смартфона в руках не держали? Они в вашу схему не попадают?



- Попадают. Для них всё останется как прежде - и квитанции бумажные, и поход в кассу с наличкой. Самое главное, что все обитают в нашем Едином информационном пространстве.



- Звучит фантастически.



- Никакой фантастики. Мы уже давно пишем все наши продукты с оглядкой на решение данной задачи. Ведь создание Единого информационного пространства в ЖКХ - это и есть цифровизация ЖКХ, одна из самых приоритетных на сегодня задач, как считает федеральный центр.



- Амбициозный проект.



- Не без этого.



- И сколько лет займёт реализация вашего проекта?



- Я же сказал, уже всё написано. Пилотный проект - это два-три месяца. А весь проект можно реализовать за один-два года. Всё зависит от воли и решимости властей, без живого участия которых проект просто нереализуем.



ФОТО: «ВВ»

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