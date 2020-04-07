В Перми «МК» и другие газеты можно купить в киосках, не нарушая режима самоизоляции

11:21 | 8.04.2020

В период объявленного режима самоизоляции газетные киоски в Пермском крае могут продолжать свою работу, а жители Прикамья имеют право посещать ближайший от дома работающий газетный киоск, чтобы купить прессу.



Основанием для продолжения выхода печатных изданий является пункт 22 Приложения 1 к Указу врио губернатора Пермского края №23 от 29.03.2020, которым периодические печатные издания (газеты и журналы) включены в перечень товаров первой необходимости.



В соответствии с подпунктом 1.3.2 Указа главы региона №23 на период объявленного режима повышенной готовности НЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ работа объектов розничной торговли в части реализации непродовольственных товаров первой необходимости.



В соответствии с подпунктом 5.2 Указа №23 (в редакции Указа №26 от 31.03.2020), в период объявленного режима повышенной готовности ограничения в перемещении граждан НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ на случаи следования граждан к ближайшему месту приобретения товаров, реализация которых не ограничена Указом.



Кроме того, напомним, что, в соответствии с пунктом 5 Указа президента Российской Федерации В.В. Путина от 25.03.2020 №206, необходимо обеспечить функционирование на территории субъектов Российской Федерации организаций, осуществляющих деятельность по производству, выпуску, распространению печатных СМИ, в том числе организаций, оказывающих экспедиционные и логистические услуги, обеспечивающие печатные СМИ.



ФОТО: yandex.ru

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