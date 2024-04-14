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Валерий Сухих: Многие территории Прикамья имеют успешную практику участия в программах
zsperm.ru
На площадке краевого парламента завершился цикл межмуниципальных семинаров для представительных органов муниципальных образований Пермского края.
Вместе с региональными министерствами представители муниципалитетов Прикамья обсудили механизмы привлечения средств для создания комфортной среды в территориях региона. Всего в семинарах приняли участие более 500 человек. В их числе – муниципальные депутаты, представители местных администраций, молодежных парламентов, контрольно-счетных органов, старосты и представители ТОС.
Участникам семинаров представили информацию о возможностях территорий в рамках проектов «Комфортный край» и «Чистая вода», а также региональной программы газификации.
Как ранее отмечал председатель краевого парламента и Совета представительных органов Прикамья Валерий Сухих, сегодня многие территории Прикамья имеют успешную практику участия в подобных программах. «Муниципалитеты Пермского края ведут активную работу по привлечению дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов. За последние годы многие территории наработали внушительный опыт успешного участия в региональных и федеральных программах, им есть чем поделиться друг с другом», – отметил спикер.
По информации регионального министерства территориального развития, на реализацию мероприятий программы «Комфортный край» в 2023-2026 гг. запланировано более 11 млрд рублей. В 2024 году в программе появились новые направления: «Школьная остановка», «Новый клуб», «Качественное водоснабжение». Заместитель министра территориального развития Оксана Салий сообщила, что в следующем году в программу добавят проект по строительству стадионов и спортивных площадок, а также в направление «Наша улица» добавятся мероприятия по обустройству площадок для сбора ТКО.
В свою очередь, представители муниципалитетов отметили, что программа «Комфортный край» является сегодня одним из эффективных инструментов решения вопросов местного значения. Так, в Ординском округе удалось разрешить многолетнюю проблему организации уличного освещения в селе Малый Ашап. А глава Чердынского округа Анна Батагова рассказала, что участие муниципалитета в проекте «Качественное водоснабжение» изменит ситуацию с водоснабжением в округе. В поселках Ныроб, Рябинино, Кушмангорт, селе Покча заменят 9,5 км сетей водоснабжения в этом году.
При обсуждении хода газификации Прикамья представители министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства обратили внимание муниципальных депутатов на необходимость своевременного подключения к газовым сетям социальных объектов, активизации подключений частных домовладений.
По информации министерства, по проекту «Чистая вода» в этом году будет проведена модернизация сетей водоснабжения в Перми, в микрорайонах Заозерье и Гайва, а также в Гремячинске. В поселке Щучье озеро Октябрьского округа появится питьевая вода. Также представители ведомства отметили, что по решению президента России Владимира Путина проект «Чистая вода» продлят. В ближайшее время регионы получат информацию об условиях и механизмах, планируемых объемах финансирования проекта.
Ежегодно межмуниципальные семинары для представительных органов муниципальных образований Пермского края проходят на площадке краевого парламента по инициативе Совета представительных органов муниципалитетов Прикамья. В этом году в семинаре приняли участие депутаты местных дум всех 43 муниципальных образований Прикамья.
Вместе с региональными министерствами представители муниципалитетов Прикамья обсудили механизмы привлечения средств для создания комфортной среды в территориях региона. Всего в семинарах приняли участие более 500 человек. В их числе – муниципальные депутаты, представители местных администраций, молодежных парламентов, контрольно-счетных органов, старосты и представители ТОС.
Участникам семинаров представили информацию о возможностях территорий в рамках проектов «Комфортный край» и «Чистая вода», а также региональной программы газификации.
Как ранее отмечал председатель краевого парламента и Совета представительных органов Прикамья Валерий Сухих, сегодня многие территории Прикамья имеют успешную практику участия в подобных программах. «Муниципалитеты Пермского края ведут активную работу по привлечению дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов. За последние годы многие территории наработали внушительный опыт успешного участия в региональных и федеральных программах, им есть чем поделиться друг с другом», – отметил спикер.
По информации регионального министерства территориального развития, на реализацию мероприятий программы «Комфортный край» в 2023-2026 гг. запланировано более 11 млрд рублей. В 2024 году в программе появились новые направления: «Школьная остановка», «Новый клуб», «Качественное водоснабжение». Заместитель министра территориального развития Оксана Салий сообщила, что в следующем году в программу добавят проект по строительству стадионов и спортивных площадок, а также в направление «Наша улица» добавятся мероприятия по обустройству площадок для сбора ТКО.
В свою очередь, представители муниципалитетов отметили, что программа «Комфортный край» является сегодня одним из эффективных инструментов решения вопросов местного значения. Так, в Ординском округе удалось разрешить многолетнюю проблему организации уличного освещения в селе Малый Ашап. А глава Чердынского округа Анна Батагова рассказала, что участие муниципалитета в проекте «Качественное водоснабжение» изменит ситуацию с водоснабжением в округе. В поселках Ныроб, Рябинино, Кушмангорт, селе Покча заменят 9,5 км сетей водоснабжения в этом году.
При обсуждении хода газификации Прикамья представители министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства обратили внимание муниципальных депутатов на необходимость своевременного подключения к газовым сетям социальных объектов, активизации подключений частных домовладений.
По информации министерства, по проекту «Чистая вода» в этом году будет проведена модернизация сетей водоснабжения в Перми, в микрорайонах Заозерье и Гайва, а также в Гремячинске. В поселке Щучье озеро Октябрьского округа появится питьевая вода. Также представители ведомства отметили, что по решению президента России Владимира Путина проект «Чистая вода» продлят. В ближайшее время регионы получат информацию об условиях и механизмах, планируемых объемах финансирования проекта.
Ежегодно межмуниципальные семинары для представительных органов муниципальных образований Пермского края проходят на площадке краевого парламента по инициативе Совета представительных органов муниципалитетов Прикамья. В этом году в семинаре приняли участие депутаты местных дум всех 43 муниципальных образований Прикамья.
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