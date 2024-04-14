Валерий Сухих: Многие территории Прикамья имеют успешную практику участия в программах

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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На площадке краевого парламента завершился цикл межмуниципальных семинаров для представительных органов муниципальных образований Пермского края.Вместе с региональными министерствами представители муниципалитетов Прикамья обсудили механизмы привлечения средств для создания комфортной среды в территориях региона. Всего в семинарах приняли участие более 500 человек. В их числе – муниципальные депутаты, представители местных администраций, молодежных парламентов, контрольно-счетных органов, старосты и представители ТОС.Участникам семинаров представили информацию о возможностях территорий в рамках проектов «Комфортный край» и «Чистая вода», а также региональной программы газификации.Как ранее отмечал председатель краевого парламента и Совета представительных органов Прикамья Валерий Сухих, сегодня многие территории Прикамья имеют успешную практику участия в подобных программах. «Муниципалитеты Пермского края ведут активную работу по привлечению дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов. За последние годы многие территории наработали внушительный опыт успешного участия в региональных и федеральных программах, им есть чем поделиться друг с другом», – отметил спикер.По информации регионального министерства территориального развития, на реализацию мероприятий программы «Комфортный край» в 2023-2026 гг. запланировано более 11 млрд рублей. В 2024 году в программе появились новые направления: «Школьная остановка», «Новый клуб», «Качественное водоснабжение». Заместитель министра территориального развития Оксана Салий сообщила, что в следующем году в программу добавят проект по строительству стадионов и спортивных площадок, а также в направление «Наша улица» добавятся мероприятия по обустройству площадок для сбора ТКО.В свою очередь, представители муниципалитетов отметили, что программа «Комфортный край» является сегодня одним из эффективных инструментов решения вопросов местного значения. Так, в Ординском округе удалось разрешить многолетнюю проблему организации уличного освещения в селе Малый Ашап. А глава Чердынского округа Анна Батагова рассказала, что участие муниципалитета в проекте «Качественное водоснабжение» изменит ситуацию с водоснабжением в округе. В поселках Ныроб, Рябинино, Кушмангорт, селе Покча заменят 9,5 км сетей водоснабжения в этом году.При обсуждении хода газификации Прикамья представители министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства обратили внимание муниципальных депутатов на необходимость своевременного подключения к газовым сетям социальных объектов, активизации подключений частных домовладений.По информации министерства, по проекту «Чистая вода» в этом году будет проведена модернизация сетей водоснабжения в Перми, в микрорайонах Заозерье и Гайва, а также в Гремячинске. В поселке Щучье озеро Октябрьского округа появится питьевая вода. Также представители ведомства отметили, что по решению президента России Владимира Путина проект «Чистая вода» продлят. В ближайшее время регионы получат информацию об условиях и механизмах, планируемых объемах финансирования проекта.Ежегодно межмуниципальные семинары для представительных органов муниципальных образований Пермского края проходят на площадке краевого парламента по инициативе Совета представительных органов муниципалитетов Прикамья. В этом году в семинаре приняли участие депутаты местных дум всех 43 муниципальных образований Прикамья.