В Пермском театре оперы и балета открывается конкурс артистов балета «Арабеск»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Сегодня, 16 апреля, в Пермском театре оперы и балета им. П. И. Чайковского стартует XVIII Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой. Конкурсная программа и серия специальных концертов продлится по 28 апреля. В этом году конкурс посвящен 85-летию со дня рождения легендарной балерины Екатерины Максимовой. Открытие и закрытие конкурса «Арабеск», а также туры (начиная со второго) будут транслироваться онлайн.Программа открытия российского конкурса артистов балета «Арабеск» традиционно включает показ спектакля, а также гала-концерт лауреатов предшествующих конкурсов.16 апреля на сцене Пермского театра оперы и балета будет показан балет «Анюта» в постановке народного артиста СССР и РФ Владимира Васильева. Партия Анюты была одной из самых любимых у Екатерины Максимовой. В рамках открытия «Арабеска» в «Анюте» на сцену Пермского театра оперы и балета выйдут звезды Мариинского театра — прима-балерина Рената Шакирова и солист Алексей Тимофеев.В гала-концерте 17 апреля, который также посвящен памятной дате несравненной балерины, на сцену выйдут лауреат конкурса «Арабеск» Булган Рэнцэндорж и дипломант конкурса «Арабеск» Габриэл Лопес (Пермский театр оперы и балета), которые представят Гран па из балета «Раймонда» в хореографии Мариуса Петипа; лауреат конкурса «Арабеск» Валерия Кузнецова вместе с Эваном Капитеном (Мариинский театр) исполнят адажио из балета «Лебединое озеро» в хореографии Льва Иванова; заслуженная артистка России Марианна Рыжкина и Павел Смирнов (Большой театр России) покажут «Кадрилиану» (хореография Марианны Рыжкиной); народная артистка России Татьяна Предеина и Александр Кочетков (Челябинский театр оперы и балета) исполнят «Элегию» на музыку Сергея Рахманинова в хореографии народного артиста СССР и РФ Владимира Васильева.17 апреля также пройдет жеребьевка участников основного конкурса. В младшей группе, где исполнителям на день начала конкурса исполнилось не менее 13 и не более 17 лет (включительно), свои номера вытянут 42 участника. В старшей, где исполнителям на день начала конкурса исполнилось не менее 18 и не более 25 лет (включительно), — 61 человек.18, 19 и 20 апреля состоится I тур конкурса. 21, 22 и 23 апреля пройдет II тур конкурса. 26 апреля — III тур конкурса.Еще 117 участников ожидается на конкурсе современной хореографии, который пройдет 25 апреля. По традиции в нем представлены две номинации — хореографы и исполнители; 59 заявок подано от тех, кто представит свои работы как хореограф, 38 — от исполнителей и 20 от тех, кто выступит в обеих категориях. Жеребьевка участников конкурса современной хореографии пройдет 24 апреля.Среди подавших заявки на участие в «Арабеске» представители России, Бразилии, Армении, Беларуси, Казахстана, Монголии, Кореи, Франции, Японии и др. Балетная карта России представлена 26 городами — от Астрахани до Улан-Удэ, включая Казань, Нижний Новгород, Уфу, Москву, Санкт-Петербург, Сыктывкар и, конечно, Пермь. Из них учащиеся 15 хореографических учебных заведений и артисты 14 театров России.Туры (начиная со второго) будут показаны онлайн. Прямые трансляции пройдут на сайтах arabesque-perm.ru, permopera.ru, YouTube-канале театра, а также на официальной странице театра и на официальной странице конкурса ВКонтакте.