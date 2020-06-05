Пермь: новости дня
14:46 | 6.06.2020
Пермяки осудили блогера-оппозиционера за оскорбление ветерана ВОВ
На своей странице в соцсетях оппозиционер опубликовал ролик, в котором жители страны высказываются в поддержку голосования по поправкам в Конституцию. Одним из участников ролика стал ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. В комментариях оппозиционер обозвал участников ролика «продажными холуями», «предателями» и позором страны.
За героя войны уже вступились представители краевого отделения «Боевого братства», а также ветеранских организаций. «С грустью в груди обращаюсь к подобным оппозиционерам от лица ветеранов, которых он оскорбил и унизил за то, что они открыто высказывают свое собственное мнение. Пусть оно не совпадает с его мнением, но ему никто не дал права на беспардонную оценку мнения ветерана, который обеспечил ему своим ратным трудом жизнь под мирным небом. Стыдно быть таким неуважительным к старшему поколению», - отметила председатель Региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко.
Добавим, что Игнат Сергеевич Артеменко в семнадцать лет стал партизаном отряда Быховской партизанской бригады. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии, в Харьковском сражении. В 1944 году при форсировании Днепра его партизанский отряд соединился с частями регулярной Красной армии. Игнат Артеменко дальше воевал в составе 2-го Белорусского фронта. После войны он закончил офицерские курсы и продолжил службу. В общей сложности Игнат Сергеевич отдал армии 39 лет. В отставку ушёл в звании полковника.
© «Вечерние ведомости»
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