Пермяки осудили блогера-оппозиционера за оскорбление ветерана ВОВ

14:46 | 6.06.2020

Ветеранские и общественные организации Пермского края резко оценили недавнее высказывание оппозиционера Алексея Навального за слова в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

На своей странице в соцсетях оппозиционер опубликовал ролик, в котором жители страны высказываются в поддержку голосования по поправкам в Конституцию. Одним из участников ролика стал ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. В комментариях оппозиционер обозвал участников ролика «продажными холуями», «предателями» и позором страны.

За героя войны уже вступились представители краевого отделения «Боевого братства», а также ветеранских организаций. «С грустью в груди обращаюсь к подобным оппозиционерам от лица ветеранов, которых он оскорбил и унизил за то, что они открыто высказывают свое собственное мнение. Пусть оно не совпадает с его мнением, но ему никто не дал права на беспардонную оценку мнения ветерана, который обеспечил ему своим ратным трудом жизнь под мирным небом. Стыдно быть таким неуважительным к старшему поколению», - отметила председатель Региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко.

Добавим, что Игнат Сергеевич Артеменко в семнадцать лет стал партизаном отряда Быховской партизанской бригады. Участвовал в боях за освобождение Белоруссии, в Харьковском сражении. В 1944 году при форсировании Днепра его партизанский отряд соединился с частями регулярной Красной армии. Игнат Артеменко дальше воевал в составе 2-го Белорусского фронта. После войны он закончил офицерские курсы и продолжил службу. В общей сложности Игнат Сергеевич отдал армии 39 лет. В отставку ушёл в звании полковника.

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